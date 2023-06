Ucraina, ultime notizie. Zelensky: dopo esplosione diga Kakhova enorme chiazza petrolio verso Mar Nero. Kherson, 70 attacchi in 24 ore

8:42 Arcivescovo di Mosca: «Bene Zuppi a Kiev, lo aspettiamo in Russia»

«Mi sembra molto importante che il cardinale Zuppi sia andato a Kiev e possa venire anche qui a Mosca, quando sarà. Non era affatto scontato». Lo dice l’arcivescovo di Mosca, mons. Paolo Pezzi, in un’intervista al Corriere della Sera.

«Con queste azioni che si ripetono da una parte e dall'altra, ogni dialogo possibile appare difficile, tutto sembra volgere al peggio - spiega - Però ho imparato a guardare in positivo anche i più piccoli segni di speranza. Sia da parte di Zelensky sia del Cremlino avevo letto dichiarazioni molto negative, negli ultimi tempi, intorno a una possibile mediazione. E in una situazione così stagnante, che l'inviato del Papa sia andato in Ucraina e abbia avuto l'ok dal Cremlino per venire a Mosca, anche se non so quando, è un segno che di per sé non va sottovalutato».