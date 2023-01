Ucraina, ultime notizie. Kiev, raid russi a Kramatorsk dopo inizio della tregua. Mosca: noi la rispettiamo

9:37 Esperti, Putin vuole tregua per incolpare Kiev di violarla

La proposta di Putin per un cessate-il-fuoco temporaneo per il Natale ortodosso è con ogni probabilità un trucco per poter incolpare l’Ucraina di violarla e di non volere la pace: lo scrive il think-tank statunitense Institute for the Study of War (Isw), citato dal Kyiv Independent. Putin, scrive l’Isw, “potrebbe aver invocato la tregua per dare poi la colpa all’Ucraina di essere intransigente e di non volere intraprendere i passi necessari in direzione di negoziati”.