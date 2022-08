Ucraina ultime notizie. Oggi a Praga vertice ministri Esteri e Difesa Ue. Russia riceve carico di droni iraniani, «problemi tecnici»

8:30 Borrell, addestrare forze ucraine, ora momento di agire

«Gli stati membri hanno discusso l’ipotesi di una missione di addestramento per le forze ucraine sin da prima della guerra: ora è il momento di agire». Lo ha detto Josep Borrell, alto rappresentante per la politica estera Ue, aprendo l’informale difesa in Praga. «Certo, la Russia non sarà contenta come non è contenta del fatto che già forniamo all’Ucraina aiuti militari».