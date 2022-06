Ucraina ultime notizie. Zelensky ai militari: Verificare eventualità attacco da Bielorussia

8:12 Ex ministro Klimkin: Bene solidarietà, mancano impegni seri



“Mancano un impegno serio sulle armi e le sanzioni sul gas. Ma non sappiamo cos’è stato detto in privato”. Lo spiega Pavlo Klimkin, diplomatico ed ex ministro degli Esteri ucraino, in un’intervista al Corriere della Sera in cui commenta il viaggio dei tre leader europei a Kiev. Il viaggio a Kiev di Macron, Draghi e Scholz è stato “anzitutto una dimostrazione di solidarietà. Specialmente dopo le voci sulla freddezza della vecchia Europa rispetto agli Usa, alla Gran Bretagna e alla nuova Europa dei Paesi dell’Est. - spiega l’ex ministro -. Si pensava che Parigi, Roma e Berlino non solo dialogassero con Putin, ma volessero farci accettare concessioni. Quest’idea è stata tolta dal tavolo. Poi c’è la promessa dello status di Paese candidato all’ingresso nell’Ue. Per noi è un biglietto verso il futuro”.

In tutto questo “manca ancora la decisione strategica: cosa siamo disposti a fare o non fare per contenere Mosca. Non c’è alcuna credibile decisione europea sugli strumenti da mettere in campo - precisa - . È una mancanza basilare per l’intero Occidente. Magari al summit Nato di Madrid a fine mese emergerà un piano. Per il momento non c’è, Putin l’ha capito e ha attaccato”. “Non si tratta solo di scegliere tra l’aria condizionata e la pace, come ha detto il vostro Draghi. È interesse dell’Europa diventare indipendente dalla Russia - conclude - . Ora siete come dei tossicodipendenti, drogati da gas e petrolio, se volete potete continuare ad esserlo, ma noi, milioni di ucraini, combatteremo, che ci aiutiate o meno”.