Ucraina ultime notizie. Zelensky rimuove comandante operazione forze congiunte

7:58 Berlino, verso esercitazioni Nato con Usa e Varsavia in Polonia



Washington, Berlino e Varsavia stanno valutando la possibilità di effettuare esercitazioni militari congiunte in Polonia nell’ambito della Nato in risposta alla minaccia russa sul fronte orientale, ha dichiarato ieri sera il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius. Parlando al canale pubblico Ard, il ministro ha spiegato che “ci sono delle riflessioni” su questo argomento, pur precisando di non volere “per il momento” confermare o fornire dettagli.

L’ipotesi di queste manovre militari congiunte in un Paese confinante con l’Ucraina, se si dovessero tenere, sarebbe quella di inviare un segnale “molto chiaro” sia all’interno dell’Alleanza Atlantica “ma anche a Vladimir Putin”, ha detto Pistorius. Perché la Nato “è ben lontana dall’essere debole come si pensava da tempo, è molto più forte e unita rispetto all’anno scorso” prima dell’inizio dell’offensiva russa in Ucraina nel febbraio 2022, ha sostenuto il Ministro della Difesa.

Inoltre, l’obiettivo sarebbe quello di rassicurare “il fronte orientale” della Nato, ha aggiunto Pistorius. “Per i Paesi dell’Europa orientale come la Polonia, gli Stati baltici, la Slovacchia e altri, è importante vedere che la Germania, in quanto membro europeo più importante dell’alleanza, e gli Stati Uniti, in quanto partner transatlantico, rispettano i loro obblighi di difesa all’interno dell’organizzazione”, ha affermato.