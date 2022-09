Ucraina ultime notizie. Izium, due settimane per esumare corpi fosse comuni

14:49 Onu: Assemblea Generale, test sull’isolamento della Russia

La guerra in Ucraina sarà al centro della 77esima assemblea dell’Onu che si apre martedì 20, un evento che torna in presenza dopo due anni di Covid e che rappresenterà un test su quanto la Russia sia politicamente isolata. Sono 150 leader internazionali - per l’Italia ci sarà il presidente del Consiglio Mario Draghi - attesi a New York per una settimana di diplomazia. L’unico autorizzato a parlare in collegamento video sarà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Ma intanto il funerale della regina Elisabetta a Londra il 19 ha costretto molti paesi a rivedere la propria organizzazione, tanto che Biden interverrà in aula il 21, rompendo la tradizione che vede il presidente americano intervenire il primo giorno. L’Ucraina sarà citata in molti degli interventi, e ci sarà attenzione su quello che diranno, o non diranno, diversi paesi formalmente non schierati per capire, se e fino a che punto, la Russia è isolata diplomaticamente al di fuori dell’occidente. Dopo il vertice di Samarcanda, in cui Pechino e Nuova Delhi non hanno dato al presidente russo Vladimir Putin il sostegno sperato, ci sarà attenzione per la posizione di Cina e India, che inviano i loro ministri degli Esteri, ma anche per quella di paesi asiatici, dell’ex Urss e africani. Altri paesi vicini alla Russia, come Iran e Venezuela saranno rappresentati dai loro presidenti, Ebrahim Raisi e Nicolas Maduro. Per Raisi ci sarà interesse anche alla luce delle sempre più difficili trattative per l’accordo sul nucleare iraniano.