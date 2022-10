Ucraina ultime notizie. Cremlino condanna arresto imprenditore russo in Italia

13:09 Esercito Kiev chiede ai bielorussi di non partecipare alla guerra

Le forze armate ucraine hanno fatto appello all’esercito e alla popolazione civile bielorussi affinché non vengano coinvolti in una “guerra sporca” nella quale il loro presidente, Alexander Lukashenko, vuole “trascinarli”. “Le Forze armate ucraine fanno appello al popolo bielorusso!”, esclama lo Stato maggiore di Kiev in un comunicato che inizia ricordando il rapporto di amicizia e buon vicinato “per secoli” tra i due Paesi. “Molte volte nella nostra storia - si legge - abbiamo combattuto contro nemici comuni, ci siamo sempre sostenuti a vicenda”. Il testo prosegue con l’avvertimento che “l’aggressione russa” contro l’Ucraina “trascinerà il popolo bielorusso in una guerra sporca” a causa del presidente Lukashenko, accusato di aver mobilitato i suoi cittadini per formare una sorta di comando congiunto con i russi sulla confine che condividono. Così - continua il comunicato - dal 24 febbraio, data in cui il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato l’inizio di quella che ha definito una “operazione speciale”, la Bielorussia “è stata utilizzata per sferrare attacchi” contro l’Ucraina, compreso uno su Kiev, che “non ha ancora ricevuto risposta”. “Chiediamo a tutti i cittadini della Bielorussia di non rispettare gli ordini del loro leader di entrare in guerra contro l’Ucraina”, conclude il comunicato. “Li esortiamo a non condividere la responsabilità dei crimini di guerra già commessi dall’esercito russo in Ucraina”.