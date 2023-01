Ucraina ultime notizie. Tregua russa per Natale ortodosso, ma Kiev denuncia attacchi da Mosca

8:11 Usa, nuova fornitura di armi per oltre 3 miliardi di dollari



Gli Stati Uniti forniranno un nuovo pacchetto di aiuti in armi per l' Ucraina del valore di oltre 3 miliardi di dollari. La fornitura includerà missili Sea Sparrow per la difesa aerea e veicoli da combattimento Bradley. Lo annuncia Reuters dopo la visione di un documento interno all'amministrazione Usa. E lo annuncia la Casa Bianca. I missili Sea Sparrow aiuteranno a frenare gli attacchi missilistici russi sull'Ucraina, che hanno lo scopo di esaurire le difese aeree di Kiev e danneggiare le infrastrutture energetiche del paese.



Gli Stati Uniti e la Germania si sono anche impegnati a inviare sistemi missilistici Patriot per respingere gli attacchi di missili e droni russi. Il RIM-7 Sea Sparrow è un ulteriore sistema di difesa aerea a disposizione dell'Ucraina. Attualmente è in produzione da Raytheon Technologies e General Dynamics.Il corazzato Bradley Fighting Vehicle ha un potente cannone ed è stato utilizzato regolarmente dall'esercito degli Stati Uniti per trasportare truppe sui campi di battaglia fin dalla metà degli anni '80. L'esercito Usa ha in dotazione migliaia di Bradley. Gli Stati Uniti prevedono di inviarne all'Ucraina circa 50.Politico ha riferito giovedì che il sistema Sea Sparrow sarebbe stato utilizzato sul lanciatore Buk, un'arma dell'era sovietica attualmente utilizzata dall'Ucraina.