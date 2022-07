Ucraina ultime notizie. Lavrov: comunità politica europea è iniziativa antirussa

7:17 Lavrov, comunità politica europea è iniziativa antirussa



La proposta del presidente francese Emmanuel Macron di creare una “comunità politica europea” è un’idea deliberatamente conflittuale con intenzioni anti-russe. La ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov nella sua intervista per Izvestia citata dal’agenzia Tass. “Finora hanno pubblicizzato la ’comunità politica europea’, avviata dal presidente francese Macron, dove non ci saranno particolari vantaggi finanziari o economici, ma ci saranno richieste di piena solidarietà con l’Ue sulle sue azioni anti-russe. Questo è un principio per cui ’chi non è con noi è contro’. Macron stesso ha spiegato cos’è questa comunità: l’UE inviterà tutti i paesi europei ad aderire, dall’Islanda all’Ucraina, ma non la Russia. La dichiarazione stessa svela la natura di questa idea deliberatamente conflittuale e divisoria”, ha affermato il ministro degli Esteri russo.