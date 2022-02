Ucraina, Putin a Scholz: «Mai la Nato ai nostri confini». Il Cremlino ritira alcune truppe

Ascolta la versione audio dell'articolo

Si avvicina, forse, la svolta nella crisi ucraina. Il Cremlino conferma che alcune truppe hanno finito le esercitazioni e torneranno alla base, accusando gli Usa di «un’isteria esibizionista e senza senso» per la decisione di evacuare i diplomatici da Kiev (il portavoce, Dmitry Peskov, citato dalla Tass). Putin si prende gioco delle date annunciate dell’invasione e il ministro degli Esteri Lavrov precisa: il ritiro delle truppe russe «era pianificato» e «non dipende dall’isteria occidentale».

La distensione arriva nel giorno dell’incontro fra il cancelliere tedesco Scholz e il presidente russo Vladimir Putin, per salvare la pace e propugnare una risoluzione diplomatica del conflitto. Putin ha ribadito a Scholz: «Non accetteremo mai l’allargamento della Nato fino ai nostri confini, è una minaccia che noi percepiamo chiaramente - ha detto - Le risposte dell’Alleanza sulla sicurezza finora non soddisfano le nostre richieste». Tuttavia, ha aggiunto, ci sono «ragionamenti» che possono essere portati avanti.

Scholz, incalzato dalle domande su una moratoria per l’ingresso dell’Ucraina nell’Alleanza Atlantica, ha replicato: «Sono stato chiaro che su alcune posizioni non ci sono possibilità di negoziare». Il presidente russo è intervenuto anche sugli altri fronti aperti per Mosca. Rispondendo a una domanda sulle due repubbliche separatiste filorusse, Lugansk e Donetsk, Putin ha dichiarato che «quanto sta accadendo in Donbass è un genocidio». Quanto al caso di Nord Stream 2, Putin ha sottolineato che il gasdotto «è pronto a funzionare da dicembre, ed è un “progetto strutturale per rafforzare la sicurezza energetica in Europa e risolvere problemi energetici ed ambientali, e non ha nessuna valenza politica».

Segnali di «ritirata» russa

Alcune delle forze russe schierate per esercitazioni militari nei pressi della frontiera ucraina stanno rientrando alle loro basi, riferisce stamane il ministero della Difesa di Mosca, citato dalla Tass. La notizia è poi confermata dal Cremlino. Tuttavia l’agenzia Interfax precisa: il ministro dice che le esercitazioni nel paese continuano mentre alcune unità a sud e ovest hanno completato le esercitazioni e iniziano a tornare alla base. E anche il segretario della Nato, Jens Stoltenberg, si mostra prudente: «Non ci sono segnali sul terreno che la Russia stia riducendo le truppe ai confini dell’Ucraina», pur sottolineando che «ci sono segnali da Mosca che la diplomazia deve continuare e questo è materia per un cauto ottimismo».

Il ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov ha affermato che gli Usa e la Nato hanno dato una risposta “positiva” ad “alcune delle iniziative” russe “sulla sicurezza” che erano state “respinte per lungo tempo”: lo riporta l’agenzia di stampa statale russa Tass. “L’Occidente alla fine ha risposto, quando si è reso conto che stiamo discutendo seriamente la necessità di cambiamenti radicali nel campo della sicurezza. La sua risposta è stata positiva ad alcune delle iniziative che aveva respinto per lungo tempo”, ha detto Lavrov stando alla Tass in una conferenza stampa dopo i colloqui con il suo omologo polacco Zbigniew Rau. Lavrov ripete anche quanto detto nei giorni scorsi, ovvero ha parlato di ’’sospiro di sollievo’’ a proposito della possibilità che l’Ucraina abbandoni i piani di adesione alla Nato. Lavrov ha incontrato oggi il capo della diplomazia polacca Zbigniew Rau, al quale ha ribadito l’intenzione di proseguire i colloqui con l’Occidente.