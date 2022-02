Ucraina, gli Usa: «Incontro Biden-Putin se la Russia non attaccherà»

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Joe Biden «ha accettato in via di principio un incontro con il presidente Putin» a patto che nel frattempo «non sia avvenuta un’invasione» dell’Ucraina. Lo ha riferito la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki dopo l’annuncio dell’Eliseo di un vertice tra i leader americano e russo. L’ufficio del presidente Emmanuel Macron aveva infatti fatto sapere che entrambi i leader hanno accettato la proposta francese di tenere un vertice sulla «sicurezza e stabilità strategica in Europa».

Il portavoce della Casa Bianca Jen Psaki ha dichiarato che l’amministrazione è stata chiara sul fatto che gli Stati Uniti sono «impegnati a perseguire la diplomazia fino al momento dell’invasione». Il segretario di Stato americano Antony Blinken e il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov si incontreranno giovedì in Europa sempre che non si verifichi nel frattempo alcuna. Psaki ha aggiunto che gli Usa sono anche pronti a imporre conseguenze rapide e gravi se la Russia dovesse invece scegliere la guerra. Ma «al momento la Russia sembra continuare i preparativi per un assalto in larga scala contro l’Ucraina molto presto», ha aggiunto Psaki.

Di più: per gli Usa la Russia ha creato «un elenco di ucraini da uccidere o di mandare nei campi’». Un elenco che sarebbe pronto a rispettare nel caso in cui le forze russe dovessero invadere l’Ucraina. Lo scrive il Washington Post citando una lettera inviata dagli Stati Uniti al responsabile delle Nazioni Unite per i diritti umani Michelle Bachelet. La lettera non è datata e cita la condotta della Russia in alcune parti dell’Ucraina che occupa e dove verrebbero già verrebbero condotti «uccisioni mirate, rapimenti/sparizioni forzate, detenzioni ingiuste e l’uso della tortura». Il documento è firmato dall’ambasciatore statunitense alle Nazioni Unite, Sheba Crocker, e avverte che un’invasione russa dell’Ucraina creerebbe una «catastrofe dei diritti umani». Si parla anche dell’uso, da parte delle forze russe, di «misure letali per disperdere proteste pacifiche o per contrastare esercitazioni pacifiche di percepita resistenza da parte delle popolazioni civili’».

E il Donbass, intanto, è stato teatro di nuovi scambi di fuoco con l’esercito ucraino, secondo quanto afferma l’autoproclamata repubblica filorussa di Donetsk, che, citata dall’agenzia Interfax, denuncia la morte di un suo miliziano e il ferimento in modo grave di altri due. E sarebbe arrivato a circa 61mila il numero dei civili in fuga dal Donbass, che sono riparate in Russia, nella regione di Rostov, dopo l’evacuazione ordinata venerdì dai leader delle autoproclamate repubbliche filorusse di Lugansk e Donetsk. Lo ha detto il ministro russo per le emergenze, Alexander Chupriyan, in una conferenza stampa.

Altre due regioni russe hanno proclamato lo stato d’emergenza per l’arrivo di profughi evacuati dalla regione ucraina del Donbass: si tratta di quelle di Penza e di Saratov, che si sono rese disponibili ad accogliere fra i 500 e i 1.500 profughi a testa. Lo scrive l’agenzia Interfax, che dice che, oltre a quella di Rostov e le due nuove, avevano già proclamato lo stato d’emergenza anche le regioni di Ryazan, Volgograd, Voronezh e Kursk. In quest’ultima, fanno sapere le autorità locali, è arrivato un treno con 525 civili dal Donbass. Nella regione di Rostov, secondo il governo di Mosca, sono già entrati circa 61.000 civili dall’Ucraina.