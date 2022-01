Ucraina, 8.500 soldati Usa in stato di allerta. Nato invia navi e aerei in Europa dell’Est

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Nato invia navi e aerei nell’Europa dell’Est. Biden valuta lo schieramento di truppe nel Baltico e intanto mette 8.500 soldati in stato di allerta. Usa, Australia e Gran Bretagna ritirano gli ambasciatori e il premier Boris Johnson, secondo quanto riportato dal Financial Times, afferma che «la Russia è pronta a un blitz per invadere l’Ucraina». Nel frattempo gli Stati Uniti ordinano l’evacuazione delle famiglie dei diplomatici e l’ambasciatrice americana all’Onu, Linda Thomas Greenfield sottolinea che «se la Russia dovesse prendere l’infelice decisione di invadere ulteriormente l’Ucraina, sarebbe una minaccia alla pace e la sicurezza». Affermando che questo andrebbe contro «ai principi alla base della carta delle Nazioni Unite» e dovrebbe essere affrontato dal Consiglio di Sicurezza, dove la Russia siede come membro permanente con potere di veto.

Sempre più incandescente la situazione tra Russia e Ucraina, con tutte le ricadute del caso sul piano degli equilibri geopolitici. L’amministrazione statunitense sconsiglia ai cittadini americani di recarsi in Russia. Intanto il ministero degli Esteri di Mosca ha respinto l’affermazione britannica secondo cui la Russia sta cercando di sostituire il governo ucraino con un’amministrazione filo-Mosca e che l’ex deputato ucraino Yevheniy Murayev è considerato un potenziale candidato. Per gli Usa, invece, «è molto chiaro che i russi non hanno alcuna intenzione ora di ridurre le tensioni» sull’Ucraina, ha detto il portavoce del Pentagono, John Kirby.

Biden valuta lo schieramento di truppe nel Baltico

Il presidente americano Joe Biden sta valutando la possibilità di schierare migliaia di truppe Usa nei Paesi baltici e in Europa dell’est per fronteggiare un’eventuale invasione russa dell’Ucraina. Lo riferisce il New York Times citando fonti dell’amministrazione. In un incontro di sabato a Camp David alti funzionari del Pentagono, tra cui il segretario alla Difesa Defense Lloyd Austin e il consigliere per la Sicurezza nazionale Jake Sullivan, hanno presentato al presidente diverse opzioni. Tra queste l’invio da mille a 5mila soldati americani con la possibilità di aumentare di dieci volte questo numero se le cose dovessero deteriorarsi.

Sul fronte economico, l’amministrazione Biden minaccia anche di bloccare l’export di materiale chiave (come i semiconduttori) per le industrie strategiche russe, dall’intelligenza artificiale al settore aerospaziale civile e all’informatica quantistica. Lo scrive il Washington Post. Il provvedimento potrebbe essere usato in modo più ampio, privando potenzialmente anche i cittadini russi di alcuni smartphone, tablet e console per video game.

La Nato invia aerei nell’Europa dell’Est

«Gli alleati della Nato stanno mettendo le forze in allerta e stanno inviando navi e caccia in Europa dell’Est, per rinforzare la nostra capacità di deterrenza e difesa, mentre la Russia continua ad aumentare la propria presenza militare dentro e fuori dall’Ucraina». Lo sottolinea la Nato in una nota. Il segretario generale Nato Jens Stoltenberg ha affermato che l’alleanza «adotterà tutte le misure necessarie per proteggere e difendere tutti gli alleati, risponderemo sempre a qualsiasi deterioramento della nostra area di sicurezza, anche rafforzando la nostra difesa collettiva».