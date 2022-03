Concluso incontro Lavrov-Kuleba. Il ministro russo: «Non voglio credere possa iniziare guerra nucleare»

4' di lettura

Termina con un nulla di fatto l’incontro diplomatico tra il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov e quello ucraino Dmytro Kuleba organizzato ad Antalya, con il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu a fare da arbitro. Il primo a parlare è il ministro degli Esteri ucraino Kuleba: «Sono venuto qui con uno scopo umanitario: organizzare corridoi da Mariupol e per Mariupol per consentire ai civili di fuggire e agli aiuti di muoversi ma sfortunatamente il ministro Lavrov non è stato in grado di impegnarsi». E mentre Kiev si prepara alla resistenza, anche sul cessate il fuoco «non ci sono stati impegni. Sarò pronto a incontrarlo nuovamente, comunque».

Lavrov: «Non credo possa iniziare guerra nucleare»

Dopo Kuleba parla il ministro degli Esteri russo Lavrov: «Abbiamo trattato di questioni umanitarie, spiegando che cosa fanno i nostri militari a difesa dei civili che vengono usati come scudi umani dagli ucraini. Lo sforzo per i corridoi umanitari della Russia resta».

Sulla soluzione del conflitto «nell’ultimo incontro abbiamo presentato delle proposte per colloqui seri in Bielorussia. L’Ucraina ha detto che ci risponderà». L’Unione europea, con le forniture di armi all’Ucraina, «va contro i suoi valori. Quelle armi finiranno in mano ai terroristi che li utilizzeranno contro l’aviazione civile non solo in Ucraina ma anche in Europa», sostiene Lavrov.

La Russia non vuole un’Ucraina militarizzata, «rappresenterebbe una minaccia per la Russia. Vogliamo che l’Ucraina sia un Paese neutrale, nel quale non vengono vietati la cultura e la lingua russa. vogliamo una Ucraina smilitarizzata, che sia un Paese amico», ha aggiunto Lavrov.

«Io non credo e non voglio» che possa iniziare una guerra nucleare, ha poi aggiunto Lavrov nel corso di un punto stampa ad Antalya organizzato dopo l’incontro con Kuleba. «Guerra nucleare è un termine usato solo dall’Occidente e da Jens Stoltenberg (segretario generale della Nato, ndr) senza neanche consultare gli altri membri dell’Alleanza», ha precisato.