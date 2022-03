Ucraina, Biden avverte Xi: se Pechino aiuta Mosca pagherà un costo

Pechino agli Usa: «Pressioni irresponsabili, avete coscienza sporca»

Per la Cina è «decisamente irresponsabile» e «non aiuterà a risolvere il problema» il fatto che «negli Usa alcuni continuino a diffondere informazioni false», a «fare pressioni» sul gigante asiatico. Si è espresso così il portavoce della diplomazia cinese, Zhao Lijiang, nel giorno dell’atteso colloquio tra Joe Biden e Xi Jinping, il primo tra i due dall’invasione russa dell’Ucraina, che arriva anche dopo i rapporti di stampa sulla possibile assistenza cinese alla Russia. Zhao ha accusato gli Stati Uniti di avere «la coscienza sporca» sulla crisi Ucraina, con l’esortazione a «non gettare fango» sul Dragone che rivendica una «posizione oggettiva».



S&P taglia rating Russia a CC

Oggi il rating del debito russo in valuta estera a lungo termine è stato declassato da S&P da CCC- a CC. Anche il rating del debito in valuta locale a lungo termine è stato declassato da S&P a CC da CCC-. Entrambi rimangono sotto osservazione con implicazioni negative. «Ci risulta che gli investitori non abbiano ricevuto il pagamento della cedola sugli eurobond denominati in dollari statunitensi del governo russo quando il pagamento era dovuto il 16 marzo 2022, a causa di difficoltà tecniche legate alle sanzioni internazionali», è il commento di S&P riportato da Bloomberg.

Banca centrale russa mantiene i tassi al 20%

La banca centrale russa ha mantenuto invariato il tasso di riferimento al 20% dopo aver alzato i tassi di 10,5 punti percentuali a fine febbraio per far fronte al forte impatto delle sanzioni imposte dalla comunità internazionale dopo che Mosca ha invaso l’Ucraina. La banca ha affermato che il più recente aumento dei tassi «ha contribuito a sostenere la stabilità finanziaria e ha impedito aumenti incontrollati dei prezzi». La banca centrale ha osservato che l’economia del Paese «sta entrando nella fase di una trasformazione strutturale su larga scala, che sarà accompagnata da un periodo temporaneo ma inevitabile di aumento dell’inflazione», ma ha affermato che la sua politica monetaria è impostata in modo da «consentire un graduale adeguamento dell’economia alle nuove condizioni e un ritorno dell’inflazione annua al 4% nel 2024».

Gentiloni: impatto crisi ucraina rilevante su economia Ue, Eurobond non esclusi

Dalla crisi in Ucraina e le sanzioni decise dall’Ue «l’impatto sull’economia europea è rilevante». Lo ha detto il commissario Ue per gli Affari economici Paolo Gentiloni in audizione alle commissioni riunite Bilancio e Politiche Ue alla Camera. «Non siamo in grado di quantificarlo in modo serio e attendibile», ha segnalato Gentiloni ricordando la stima ieri di un 1,4% di perdita di crescita data dall’Ocse con una perdita di «più di un terzo della crescita» che avevano previsto.

Gentiloni ha anche sottolineato che «La commissione pubblicherà la prossima settimana il nuovo schema temporaneo di deroga agli aiuti di Stato che, come avvenuto nel caso della pandemia, consentirà di sostenere con la finanza pubblica le imprese più esposte perché hanno attività molto collegate alla Russia e all’Ucraina» o perché «sono imprese energivore» o «risentono in modo particolare di dell’aumento dei prezzi di alcuni di alcune commodity». «Sarà uno schema di deroga alle regole sugli aiuti di Stato ovviamente più limitato di quello per la pandemia e mirato alle imprese particolarmente colpite».

Sull’ipotesi di bond ’compensativi’ per gli effetti economici della crisi in Ucraina Gentiloni ha detto: «non escludo dall’orizzonte del dibattito futuro temi di questo genere, anche se non sono temi attualmente in discussione e non sono stati affrontati nei vertici più recenti. Però la base è chiara: siamo di fronte a uno choc esterno, si tratta nei prossimi mesi di verificare l’entità» e «che conseguenze avrà sulla nostra economia». «Non escludo che questo tema torni all’ordine del giorno perché certamente una risposta di sistema se la crisi si protrae e si aggravia si renderà necessaria».

Il commissario Ue agli Affari economici, in audizione davanti alle commissioni riunite Bilancio e Politiche Ue, ha anche sottolineato che l’impatto della crisi ucraina sull’Italia «sarà limitato ma non va sottovalutato che è compito dei diversi governi da una parte di proteggere le fasce più deboli e le imprese più esposte».