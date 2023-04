Ucraina, la conferenza bilaterale a Roma. Meloni: il futuro di Kiev sarà di pace ed europeo

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

È in corso a Roma la Conferenza bilaterale sulla ricostruzione dell’Ucraina. La rinascita di un Paese devastato della guerra passerà anche dall’Italia, che vuole giocare un ruolo da protagonista in questa sfida, pianificando una strategia prima che il conflitto finisca. È questo il messaggio che il governo porta oggi a un appuntamento al quale partecipano circa mille aziende di entrambi i Paesi, associazioni di categoria tra cui Confindustria e istituzioni finanziarie internazionali, per un confronto a tutto campo su infrastrutture, energia, agribusiness, salute, digitale, spazio e siderurgia. La regia sarà politica al più alto livello: a fare gli onori di casa la premier Giorgia Meloni, i suoi vice Antonio Tajani e Matteo Salvini, i ministri Giancarlo Giorgetti e Adolfo Urso. In rappresentanza di Kiev, il primo ministro Denys Shmyhal ed il titolare degli Esteri Dmytro Kuleba tra gli altri.

Mattarella : Ucraina entri nella Ue il prima possibile

«L’Italia esprime il forte convincimento favorevole all’ingresso dell’Ucraina nell’Unione Europea nel più breve tempo possibile e apprezziamo l’impegno del suo governo per il cammino di riforme intraprese per rispettare i parametri comunitari». Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando una delegazione ucraina al Quirinale. E ancora: «Confermo il sostegno pieno dell’Italia all’Ucraina, in ogni ambito e finché sarà necessario. La difesa dell’indipendenza, della libertà e dell’integrità territoriale dell’Ucraina è un valore fondamentale per tutti i Paesi del mondo che credono nella libertà dei popoli e delle persone». Non solo. «Tutti desideriamo la pace, ma deve essere una pace giusta che rispetta l’integrità dell’Ucraina», ha aggiunto il capo dello Stato

Loading...

Tajani: noi in prima fila nella ricostruzione dell’Ucraina



«La ricostruzione è parte fondamentale dell’azione di vicinanza che noi italiani, noi europei, vogliamo concretamente dimostrare all’Ucraina. È un passo importante perché l’Ucraina sarà parte importante dell’Ue e del mercato unico. È giusto quindi che si inizi a lavorare. La ricostruzione inizia ora e noi vogliamo essere in prima fila, ponendone le basi» ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani alla plenaria della Conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina a Roma.



Urso: serve un piano per avviare la ricostruzione

«Bisogna realizzare - il primo ministro lo ha chiamato Marshall - sicuramente un piano importante e significativo dell’Ue e della comunità occidentale per organizzare la ricostruzione dell’Ucraina, che parte già subito». Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso a Radio Anch’io su Radio Uno parlando della Conferenza bilaterale sulla ricostruzione dell’Ucraina. «Noi dobbiamo fare di più e di meglio nel sostegno umanitario ma anche per quanto riguarda alcune attività economiche che sono necessarie per consentire all’Ucraina per esempio per produrre le macchine agricole e alimentari e lo sminamento dei campi che sono necessari ai raccolti», ha aggiunto.

Prima fase: ripristino delle infrastrutture

La parola d’ordine è quindi partire il prima possibile perché sono tante le cose da fare per ricucire un tessuto economico e sociale devastato da 14 mesi di bombe: occorre ripristinare rapidamente le infrastrutture critiche, sminare e riabilitare le zone liberate, modernizzare le aree non coinvolte nel conflitto. In quest’ottica, le circa 600 aziende italiane presenti domani al Palazzo dei Congressi dell’Eur saranno chiamate a condividere la propria expertise con gli interlocutori ucraini, per fornire loro le migliori soluzioni di breve, medio e lungo periodo. E chi sarà in grado di ben posizionarsi nella fase di “fast recovery” si troverà in vantaggio quando la ricostruzione vera e propria sarà avviata.