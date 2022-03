Ucraina, Mosca minaccia anche l’Italia: «Con altre sanzioni, conseguenze irreversibili»

4' di lettura

C’è la guerra guerreggiata e la guerra asimmetrica che si combatte con le sanzioni. Mosca mette in guardia l’Occidente dall’assumere un atteggiamento ancora più duro sul piano delle sanzioni e minaccia «conseguenze irreversibili». È quanto afferma all’agenzia Ria Novosti Alexei Paramonov, direttore del dipartimento europeo del ministero degli Esteri russo. Mosca, ha detto Paramonov senza però fornire dettagli, sta lavorando a una risposta alle sanzioni «illegittime» degli Stati Uniti e dell’Unione europea. Citando la dichiarazione del ministro dell’Economia francese Bruno Le Maire sui piani dell’Ue per lanciare una «guerra economica e finanziaria totale» contro la Russia, Paramonov ha affermato: «Non vorremmo che la logica delle dichiarazioni del ministro trovasse seguaci in Italia e provocasse una serie di corrispondenti conseguenze irreversibili».

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky chiede colloqui significativi di pace e sicurezza «senza indugio» con Mosca che invece vuole prima un testo su cui discutere come condizione essenziale per un vertice con Putin. Durante il colloqui di venerdì tra il presidente Usa Biden e quello cinese Xi non si sono raggiunti i risultati sperati. Il leader russo Putin ha continuato a parlare di colpe ucraine all’origine dell’invasione russa. E le truppe di Mosca hanno praticamente occupato la città di Mariupol e tagliato fuori l’Ucraina dall’accesso al Mar d’Azov.

È con queste premesse che si apre un nuovo giorno di guerra in Ucraina, nuovi allarmi e nuovi bombardamenti e nuovi profughi in fuga. La Russia afferma di aver usato missili ipersonici Kinzhal per colpire un magazzino sotterraneo di armi nella regione di Ivano Frankivsk. L’esercito di Putin avrebbe anche distrutto un centro radio e di intelligence a Osessa. Ma non si perde d’occhio la via diplomatica. Un incontro, per il presidente ucraino, «è l’unica possibilità per la Russia di ridurre i danni causati dai propri errori». Per il capo negoziatore russo, Vladimir Medinsky, le delegazioni dei due Paesi, però, devono prima preparare e concordare il testo di un trattato. Successivamente, il testo dovrebbe essere siglato dai ministri degli Esteri e approvato dai governi. «Soltanto dopo - conclude Medinsky - si potrà discutere la possibilità di un vertice».

La giornata di venerdì è stata caratterizzata da due eventi: lo show di Vladimir Putin per l’ottavo anniversario dell’annessione della Crimea nello stadio Luzhniki di Mosca, da dove ha annunciato: «Attueremo tutti i nostri piani». E il colloqui tra il presidente Usa Joe Biden e quello cinese Xi Jinping. Ma da quest’ultimo non è arrivata una netta presa di posizione contro l’invasione russa.

Bosch lascia la Russia

Continuano le uscite illustri di aziende occidentali dal mercato russo. Il principale produttore europeo di componenti per auto, la tedesca Bosch, interrompe per esempio la produzione negli stabilimenti della Federazione. A causa di problemi della catena di approvvigionamento e le interruzioni nelle consegne, il colosso tedesco ha ammesso che potrebbe dover interrompere definitivamente le sue operazioni nel Paese. Ma l’annuncio del ritiro dal mercato russo giunge dopo la denuncia dell’Ucraina di aver scoperto che «uno dei componenti principali che alimentano» i veicoli della fanteria russa è fornito da Bosch. Il ministro degli Esteri di Kiev, Dmytro Kuleba, ha dichiarato ai media tedeschi che Bosch fornisce questi componenti all’esercito russo «da anni». In Germania sarebbe ora in corso un’indagine per scoprire se l’uso di componenti Bosch da parte dell’esercito russo violi le sanzioni imposte a Mosca dall’Unione Europea. La società da parte sua afferma di aver avviato una propria indagine sulla questione e di prendere le accuse «molto sul serio».