Ucraina, in corso vertice Nato. All’Onu la Cina vota con Mosca

Kiev accusa: «Bombe al fosforo su regione Lugansk, ci sono morti»

Nella regione di Lugansk, nel sud est dell’Ucraina, l’esercito russo continua a bombardare le città anche con bombe al fosforo. Lo scrive su Telegram il capo dell’amministrazione militare regionale di Lugansk, Sergey Gaidai, citato dall’agenzia Unian, sottolineando che ci sono morti e feriti. “Nella notte gli invasori hanno bombardato la regione di Lugansk con missili e bombardamenti al fosforo - scrive -. Si sa già che quattro persone sono morte e i russi hanno danneggiato o completamente distrutto molte case”. Colpite le città di Severodonetsk, Lysychansk, Rubizhne, Kreminna, Novodruzhesk e Voevodivka.

Johnson: da Gb altri 6mila missili a Kiev

La Gran Bretagna consegnerà 6mila missili anticarro in più all’Ucraina, raddoppiando le consegne di armi a Kiev dopo l’invasione russa. «Non possiamo rimanere e non rimarremo senza reagire e lasciare che i russi riducano in polvere le città ucraine», ha detto il premier Boris Johnson alla vigilia del vertice Nato in programma tra poche ore a Bruxelles.

Zelensky: «Il mondo scenda in piazza»

Il presidente ucraino Zelensky ha invitato le persone di tutto il mondo a protestare oggi: «La guerra della Russia non è solo la guerra contro l’Ucraina. Il suo significato è molto più ampio», ha detto il presidente ucraino pronunciando per la prima volta il suo discorso in inglese nel tradizionale videomessaggio serale in strada a Kiev. «Venite nelle vostre piazze, nelle vostre strade. Rendetevi visibili e fate in modo che siate ascoltati. La libertà è importante, le persone contano, la pace è importante. L’Ucraina è importante». Zelensky ha anche detto, in una intervista a La Repubblica, che la guerra lampo russa è fallita, Kiev si difenderà fino alla fine ma chiede aerei e mezzi di difesa aerea contro gli attacchi dal cielo, Putin non si fermerà e quello in corso è un conflitto che coinvolge tutta l’Europa.



Video: Ucraina, l’appello di Zelensky al mondo: “Protestate contro la guerra”

Agente servizi: «Aumenta rischio golpe contro Putin»

Il rischio di un golpe contro il presidente Vladimir Putin da parte del servizio di sicurezza federale russo (Fsb) cresce con il perdurare della guerra in Ucraina: è quanto emerge da alcune lettere scritte da un anonimo agente dell’intelligence di Mosca all’attivista in esilio e fondatore del progetto gulagu.net, Vladimir Osechkin, e successivamente pubblicate online. Secondo la talpa, il caos e il malcontento stanno soffocando i servizi di sicurezza. Il fatto stesso che gli agenti russi stiano parlando apertamente, ha commentato Osechkin al Times, è un segno della loro crescente rabbia nei confronti di Putin e del malcontento per l’effetto che le sanzioni hanno sugli ufficiali dell’Fsb. Questi, sottolinea infatti l’attivista, non possono più «andare in vacanza nelle loro ville in Italia e portare i loro bambini al Disneyland di Parigi». «Ogni settimana e ogni mese in cui questa guerra continua - ha aggiunto - aumenta la possibilità di una ribellione da parte dei servizi di sicurezza».