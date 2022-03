Ucraina, Blinken “corregge” Biden: per gli Usa nessun cambio di regime in Russia

4' di lettura

Guerra sul campo e nelle città e guerra di parole in Ucraina, dove si consuma l’ennesima giornata di conflitto tra le Forze armate russe e l’esercito patriottico di Kiev, iniziato il 24 febbraio. Dal fronte continuano ad arrivare frammentate indicazioni sullo stato dei combattimenti: fonti di stampa segnalano che le forze ucraine hanno recuperato terreno, riprendendo il controllo anche di alcuni centri urbani.

Secondo il Kyiv Independent le forze ucraine hanno respinto con successo gli attacchi russi nelle regioni di Donetsk e Lugansk, nell’Est del Paese. La stessa fonte spiega che nelle ultime 24 i soldati di Kiev hanno distrutto otto carri armati russi, 11 tra veicoli blindati e altri veicoli militari, e un mortaio. Secondo l’aeronautica ucraina, inoltre è stato abbattuto un aereo, 12 velivoli senza pilota e due missili da crociera. Raid aerei russi hanno raggiunto nelle ultime ore anche Leopoli, e Chernihiv risulta completamente distrutta: bombardato anche un memoriale dell’Olocausto.

Nuove tensioni Usa-Russia dopo le parole di Biden

La guerra delle parole ruota intorno al discorso del presidente Usa Joe Biden, che ieri a Varsavia, in Polonia dove era in visita ai militari americani, ha attaccato il presidente russo Vladimir Putin definendolo “un dittatore e un macellaio” che “non può restare al potere”. Gli “insulti” del presidente americano “restringono ulteriormente le opportunità di ricucire i rapporti tra Russia e Usa”, ha commentato il Cremlino.

Per correggere il tiro dopo l’uscita del presidente Usa, il segretario di Stato americano Antony Blinken è stato costretto a precisare che gli Stati Uniti non hanno una strategia di cambio di regime in Russia. Parlando con i giornalisti a Gerusalemme, Blinken ha spiegato che gli Stati Uniti sono concentrati sul fare pressioni “senza precedenti” sulla Russia, sostenendo con forza l’Ucraina. “Credo che il presidente e la Casa Bianca ieri sera abbiano affermato che, molto semplicemente, il presidente Putin non può essere autorizzato a scatenare una guerra o ad aggredire l’Ucraina o chiunque altro”, ha detto Blinken. “Come sapete, e come ci avete sentito dire più volte, non abbiamo una strategia per un cambio di regime in Russia, o in qualunque altro posto”.

La dichiarazione di Biden su Putin - cioè quella in cui ha detto che “per l’amor di Dio, quest’uomo non può rimanere al potere” - è stata “improvvisata” e si è trattato di una dichiarazione “fuori copione” giunta al termine del suo discorso di circa 30 minuti, come se il presidente Usa sia stato “preso dalla forza della sua retorica” e abbia “cavalcato l’onda della sua orazione con una dichiarazione di nove parole che i suoi collaboratori non avrebbero voluto pronunciasse”. È quanto scrive il Washington Post, che citando fonti informate aggiunge che le parole di Biden hanno “colto di sorpresa i collaboratori, che sapevano che non erano incluse nelle dichiarazioni che erano state preparate”.