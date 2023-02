Ucraini in Italia, cresciute del +111,6% le domande di affitto in un anno

Ascolta la versione audio dell'articolo

Da un anno a questa parte, il numero delle domande di locazione, da parte di cittadini ucraini, in Italia, è cresciuto del +111,6% e quelle di compravendita di quasi il 7% (esattamente, 6,9 per cento). Sono i dati dell’ultima rilevazione di Idealista sulla base dei flussi di domanda di locazione e di acquisto per Paese d’origine. La maggior parte delle richieste si registrano a Roma, segue Milano e più staccate Napoli, Venezia, Brescia e Palermo.

Tendenzialmente, la domanda ucraina si concentra a Nord (è significativo il numero di ricerche anche a Bergamo, Bologna, Como, Verona, Torino, Firenze, Rimini, Genova, Imperia). Roma è anche la provincia che concentra la maggior parte delle ricerche effettuate su Idealista da parte di ucraini che cercano una casa in vendita. Anche per il mercato delle compravendite la seconda provincia più domandata è quella di Milano. Seguono Genova, Como e Torino.



Le domande di locazione

L’elemento più significativo è rappresentato dall’aumento delle ricerche di case in affitto in Italia da parte di ucraini: +111,6%. Un segnala di come chi scappa dalla guerra, e trova rifugio in Italia, preferisce un contratto di locazione con la speranza di poter fare ritorno il prima possibile nel proprio Paese.

Il sito di Idealista rileva che le maggiori ricerche di annunci per immobili in locazione sono avvenute a Bolzano (+2071%) e Potenza (+1900%), ma la percentuale a quattro cifre è soprattutto dovuta a un volume di ricerche estremamente basso o quasi inesistente da parte di ucraini prima dello scoppio della guerra. L’aumento diventa, quindi, subito molto significativo.

Tra le principali province italiane, si segnalano anche gli aumenti considerevoli registrati per le ricerche di case in affitto a Genova (387%), Cagliari (238%), Bologna (177%), Firenze (105%), Roma (82%), Torino (66%), Milano e Palermo (50 per cento).



Le domande di acquisto

Sul fronte dell’acquisto, le ricerche degli ucraini si concentrano su Piacenza (la provincia che ha fatto registrare l’aumento più significativo +933%), seguita da Viterbo (+369%). Un dato non semplice da interpretare che può anche essere spiegato con la necessità di tenere in equilibrio costi minori con la relativa vicinanza alle grandi città, come Milano e Roma.

Da segnalare, tuttavia, anche il boom di ricerche nelle province che completano la top ten delle case in vendita: Rovigo (296%), Teramo (275%), Vibo Valentia (227%), Grosseto (226%), Udine (225%), Reggio Calabria (185%) e Lecce (179 per cento). Mentre sono in terreno negativo Roma (-12%) e Milano (addirittura -35 per cento). Ed è comprensibile dato che sono anche le città in assoluto più care d’Italia in termini di valori immobiliari.