Udine, il centrosinistra strappa la città al centrodestra. Chi è il nuovo sindaco De Toni

Alberto Felice De Toni, sostenuto dalle liste Partito Democratico, Azione-Italia Viva Renew Europe, De Toni sindaco e Alleanza Verdi e Sinistra, è stato eletto sindaco di Udine nel turno di ballottaggio con 18.576 voti pari al 52,85 per cento. Il primo cittadino uscente, Pietro Fontanini, appoggiato dalle liste Fontanini sindaco, Identità civica, Lega Fvg per Salvini premier, Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni, Forza Italia e Unione di Centro, ha ottenuto 16.573 voti pari al 47,15 per cento.

Chi è De Toni

De Toni è professore ordinario di ingegneria economico-gestionale presso l’Università degli Studi di Udine, direttore scientifico di CUOA Business School e presidente del comitato ordinatore della Scuola superiore ad ordinamento speciale della difesa. È stato Rettore dell’Università di Udine dal 2013 al 2019. Dal 2015 al 2018 è stato segretario generale della Conferenza nazionale dei rettori delle Università italiane, mentre dal febbraio 2019 al maggio 2021è stato presidente della Fondazione CRUI. In politica è stato iscritto alla Margherita.

Schlein: grande soddisfazione

“Una bellissima notizia, la vittoria di Alberto Felice De Toni a Udine. Ed è una grande soddisfazione per tutte e tutti quelli che lo hanno accompagnato in questo percorso. Una vittoria costruita grazie a un bel lavoro di squadra. Ad Alberto Felice De Toni vanno gli auguri di buon lavoro da tutta la comunità democratica”. Così in una nota la segretaria del PD Elly Schlein.

Fontanini: farò opposizione

“Ha vinto De Toni, io farò opposizione in consiglio comunale. C’è l’amarezza perché sono mancati al ballottaggio gli elettori del centrodestra e certo dispiace per come sono andate le cose, ma c’è anche la soddisfazione di lasciare un Comune con i conti in super ordine e con moltissime opere pubbliche già avviate. Spero che la nuova amministrazione non interrompa tutto questo e che si vada avanti con quanto abbiamo programmato”. E’ il commento a caldo del sindaco uscente di Udine, Pietro Fontanini (Lega). Al neoeletto sindaco Alberto Felice De Toni, che ha già invitato il sindaco uscente a collaborare nel prossimo consiglio comunale, Fontanini ha risposto “siamo disponibili, ma la cartina di tornasole sarà il prossimo bilancio comunale del 2023, che è già pronto per essere attuato e che speriamo loro non vogliamo stravolgere”. Il sindaco uscente ha infine detto che “ora la parola passa a De Toni che dovrà formare la nuova giunta”, poi toccherà a noi “lavorare sodo all’opposizione sin dal primo consiglio comunale”.