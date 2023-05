Udine, cresce nei nuovi spazi il laboratorio olfattivo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Si espande negli spazi e sul mercato il Laboratorio di olfattometria dinamica - Lod del Gruppo Luci, primo spin off dell’Università di Udine, specializzato nella misurazione e monitoraggio degli odori. Per rispondere alle nuove esigenze di un mercato che lo vede tra le realtà europee più qualificate del settore, il Lod si dota di una nuova e più attrezzata sede di 500 metri quadrati nell’ambito dell’Uniud Lab Village, il polo di ricerca applicata avanzata dell’Ateneo. Così il Laboratorio raddoppia i propri spazi in un contesto, quello universitario, di innovazione tecnologica e dove la collaborazione con e tra gli attori del territorio è l’elemento cardine per sviluppare soluzioni sempre all’avanguardia e competitive. L’ampliamento risponde anche a tre nuove esigenze del mercato: la necessità, relativa ai prodotti, di intervenire con l’analisi e lo studio degli odori in supporto a ricerca e sviluppo; la quantificazione, in supporto alla valutazione dei processi (produttivi, industriali, edilizi, ecc.) degli odori in fase preventiva e di pianificazione territoriale e infine l’incremento delle attività di rinoanalisi a seguito dall’aumento della produzione di biogas e idrogeno legati alle fonti rinnovabili. Grazie al Laboratorio, vengono studiate metodologie innovative di abbattimento degli odori in contesti industriali e civili.