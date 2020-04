Udine insegna il riciclo alla Cina Una nuova tecnologia permette di produrre pallet per la logistica usando gli scarti come materia prima di Jacopo Giliberto

Gli italiani insegnano ai cinesi come riciclare la plastica e l'imprenditore udinese Andrea Strizzolo, a capo della Plaxtech, ha venduto alla cinese Jiana una prima grande macchina che, partendo dalla plasticaccia mista che non si riesce mai a rigenerare, ottiene prodotti complessi come i pallet per la logistica delle merci.

E in rampa di lancio ci sarebbero anche altre macchine gemelle da esportare in Cina.

Non a caso anche l'Electrolux ha firmato con l'azienda di Udine un contratto per poter usare la tecnologia e riciclare gli scarti di lavorazione.

Se le bottiglie usate di Pet per le bevande o i flaconi di polietilene vuoti di detergente hanno un mercato fortissimo della raccolta e del riciclo, ci sono sempre difficoltà con il cosiddetto plasmix, cioè i frammentini misti di plastiche diverse che quando va bene diventano un combustibile di qualità ma quando va mane finiscono nella discarica.

Con le nuove tecnologie di iniezione in bassa pressione invece le plastiche miste riescono a essere fuse e iniettate in stampi speciali per tornare nel ciclo della produzione.