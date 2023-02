Ue-20: si allontana il rischio recessione, crescita migliore delle attese ma nubi sulla competitività

Inflazione zona Euro al 5,6% nel 2023

Come al solito, le previsioni comunitarie di inverno (e di estate) prendono in considerazione solo i dati di inflazione e di crescita, lasciando deficit e debito alle stime pubblicate in primavera e in autunno. Sul fronte dell’inflazione, Bruxelles riduce leggermente le sue previsioni d’autunno: all’8,4% nel 2022, 5,6% nel 2023 e 2,5% nel 2024. Il calo è da imputarsi soprattutto agli sviluppi dei prezzi sul mercato dell’energia, spiegano gli economisti della Commissione europea. «Sebbene l’incertezza che circonda le previsioni rimanga elevata, i rischi per la crescita sono sostanzialmente equilibrati», conclude l’esecutivo comunitario. «La domanda interna potrebbe risultare più forte di quanto previsto se i recenti cali dei prezzi del gas all’ingrosso si ripercuoteranno maggiormente sui prezzi e i consumi si dimostreranno più resistenti. Tuttavia, non si può escludere una potenziale inversione di tendenza nel contesto delle continue tensioni geopolitiche».