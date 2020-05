Ue, 55 miliardi aggiuntivi in tre anni per la politica di coesione I primi cinque miliardi disponibili subito arrivano da modifiche al Quadro finanziario pluriennale 2014-2020. Gli altri 50, da spendere entro il 2022, saranno finanziati con le emissioni di titoli comuni europei. Serviranno a finanziare le spese per sanità, misure sociali e aiuti per le imprese. Focus su green, digitale. Fondo sociale e Fead a sostegno dell’occupazione giovanile e degli indigenti di Giuseppe Chiellino

A sinistra, Frans Timmermans Vicepresidente della Commissione europea responsabile per il Green Deal, in centro, il commissario europeo designato per la coesione e le riforme, la portoghese Elisa Ferreira e a destra, il commissario europeo per l'Occupazione e i diritti sociali Nicolas Schmit. (EPA/ARIS OIKONOMOU / POOL)

Cinque miliardi subito, da spendere entro dicembre, e altri 50 disponibili da gennaio 2021, con il nuovo Quadro finanziario pluriennale (Qfp) e da spendere entro il 2022. Alla politica di coesione dell’Unione europea e al Fondo sociale viene affidato un ruolo cruciale nella risposta all’emergenza economica provocata dalla pandemia. La proposta inviata dalla Commissione a Consiglio e Parlamento aggiunge 55 miliardi di risorse fresche ai fondi strutturali. Saranno distribuiti agli Stati membri e alle regioni in base alla variazione del Pil e della disoccupazione. La metà di questi è destinata a Italia e Spagna. Nel Qfp questa posta è stata battezzata con l’acronimo REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) all’interno della politica di coesione, «che è stata la prima a reagire alla crisi» ha ricordato la commissaria alle politiche regionali, Elisa Ferreira.

Intervento immediato

I primi cinque miliardi derivano da una correzione del Qfp attuale, 2014-2020, e sono una risposta immediata all’emergenza sociale, attraverso il fondo sociale e il fondo per le persone più svantaggiate (Fead), con il duplice obiettivo di sostenere l’occupazione e favorire l’inclusione sociale, guardando a sei priorità: salvaguardare i posti di lavoro anche con programmi di lavoro a breve termine e di autoimpiego; creare nuovi posti di lavoro soprattutto per chi è in condizioni di maggiore vulnerabilità; misure per l’occupazione giovanile; formazione; sviluppo delle competenze per la transizione verde e digitale; migliorare l’accesso ai servizi sociali e sanitari anche per i bambini.

L’attenzione alle fasce di popolazione più svantaggiate, più volte sottolineata ieri in conferenza stampa ieri dal commissario all’occupazione e ai diritti sociali, Nicolas Schmid, trova conferma nell’invito della Commissione agli Stati membri di aumentare la dote del Fead che oggi ha a disposizione 4,5 miliardi per garantire i bisogni di base di chi vive ai margini: cibo, assistenza e misure di inclusione. «Ci siamo resi conto che in molti Paesi ci sono bambini che quando non vanno a scuola non hanno da mangiare», ha detto Schmid.

Il lungo termine