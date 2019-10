Ue in Africa per sostituire gli Usa e promuovere la digital economy L'unione punta a trasformarsi da payer a player usando il suo enorme potere finanziario di Adriana Castagnoli

Dalla fine della guerra fredda la presenza dell’Unione europea sulla scena mondiale si è distinta per un modello di relazioni internazionali per molti aspetti antitetico a quello americano. Senza poter contare su un autonomo sistema di difesa, Bruxelles ha contrapposto il soft power all’hard power economico-finanziario e militare di Washington, privilegiando multipolarità e istituzioni internazionali.

In Africa esso si fonda su una molteplicità di network e di programmi per la cooperazione economica che, talvolta, si sovrappongono in modo dicotomico al protagonismo di alcuni Stati nazionali della Ue. Mentre la Francia è fra i maggiori fornitori di armi del Continente, schiera contingenti militari e gestisce i meccanismi di controllo del controverso franco Cfa, Bruxelles cerca di promuovere il ruolo della società civile africana, le infrastrutture come fattore di progresso, l’investimento nel settore privato, i piccoli e medi imprenditori. Network come Africa-Eu economic and social stakeholders, meeting come Eu-Africa Business summit e quadri strategici come l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e l’Agenda 2063 dell’Unione africana rappresentano cornici di riferimento imprescindibili per le relazioni euro-africane.

Il soft power europeo si implementa in diversi programmi di aiuti ai Paesi in via di sviluppo, la cui efficacia è stata riconosciuta dall’Ocse. Bruxelles si è ripromessa di ridurre povertà e diseguaglianze, promuovere sicurezza e stabilità, sviluppo degli investimenti e delle imprese, formazione del capitale umano e tutela dell’ambiente. Grazie a questi progetti, in Etiopia i collegamenti con le comunità rurali sono notevolmente migliorati; in Marocco sono stati attratti capitali esteri; in Nigeria la quota di persone che ha un accesso sicuro al cibo è raddoppiata. In Ruanda si è supportato un sistema di cura universale che raggiunge circa il 90% della popolazione. In Burkina Faso l’acqua potabile è arrivata in 260 villaggi sui 360 che ne erano privi.

Eguaglianza di genere ed empowerment delle donne sono stati promossi attraverso settori e regioni, sostenendo il completamento delle scuole primarie da parte delle bambine.

Inoltre, Bruxelles ha posto le basi per una cooperazione nel settore della digital economy, creando una task force che ha predisposto una piattaforma di partnership per il settore privato, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie e la società civile, basata su una comune comprensione di come la metamorfosi africana, con l’accesso alla banda larga, potrebbe produrre un’integrazione che arrecherebbe enormi benefici per tutti.