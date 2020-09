Ue all’Italia: inserire in manovra i piani di spesa del Recovery Fund. Patto sospeso anche nel 2021 Ciò significa che il governo deve decidere entro ottobre le grandi linee di spesa sotto tali voci, il che presuppone avere già un quadro generale delle scelte di investimento e riforme con la spesa relativa

Continuare nel 2021 il sostegno della ripresa economica attraverso il bilancio pubblico. Questa l'indicazione della Commissione europea all'Italia (e agli altri governi) contenuta in una lettera al ministro Gualtieri firmata dal vicepresidente Dombrovskis e dal commissario all'economia Gentiloni, Il progetto di legge di bilancio 2021, è scritto nella lettera, “dovrebbe tenere conto nella misura più ampia possibile dell'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nel quadro della ‘facility' per la ripresa e la resilienza: date queste interazioni, vi invitiamo a fornire informazioni sulle entrate e sulle spese relative incluse nei piani di bilancio”. Ciò significa che il governo deve decidere entro ottobre le grandi linee di spesa sotto tali voci, il che presuppone avere già un quadro generale delle scelte di investimento e riforme con la spesa relativa.

Patto di stabilità sospeso per tutto il 2021

Nella lettera Dombrovskis e Gentiloni, confermando l'orientamento già discusso e concordato nelle discussioni all'Ecofin un paio di settimane fa a Berlino, indicano che la sospensione delle regole di bilancio “resterà nel 2021” e che “quando le condizioni economiche lo permetteranno sarà il momento di perseguire politiche di bilancio mirate a raggiungere posizioni fiscali prudenti nel medio termine”.



Le misure di sostegno dell'economia “dovrebbero essere ben mirate e temporanee e il loro utilizzo e la loro efficacia dovrebbe essere verificata regolarmente”. Poi un consiglio: “Tenere i nostri orientamenti per la politica di bilancio sotto verifica regolare: la prima occasione per farlo sarà più avanti quest'anno quando la Commissione monitorerà l'evoluzione del deficit e del debito e discuterà le opinioni sulle bozze di bilancio degli Stati Eurozona e le raccomandazioni per l'area euro”. Attenzione particolare sarà prestata alla qualità delle misure di bilancio per mitigare l'impatto della crisi, sostenere ripresa e resilienza “tenendo conto delle considerazioni sulla sostenibilità di bilancio”. La valutazione riguarderà anche il possibile impatto delle garanzie fornite dai governi. Sulla clausola di “fuga” che ha sospeso le regole di bilancio si ridiscuterà in primavera.

Gentiloni: non bastano i soldI, servono strategie

Per superare la crisi “abbiamo non abbiamo bisogno solo di soldi ma anche di strategie, di programmi” per usare bene le risorse europee. Lo ha indicato il commissario all'economia Paolo Gentiloni intervenendo ad un dibattito organizzato dallo European Business Summit. L’ex presidente del consiglio ha confermato che le regole di bilancio resteranno sospese anche nel 2021.