Crisi Ucraina, le metà degli aiuti di stato erogati in Germania. In Italia solo il 4,7%

Quasi la metà degli aiuti di Stato erogati dai Paesi membri dell’Ue per aiutare le proprie imprese e i propri cittadini ad affrontare la crisi prodotta dalla guerra in Ucraina sono stati erogati dalla sola Germania. È il quadro che emerge dai dati forniti dalla portavoce della Commissione europea per la Concorrenza, Arianna Podestà.

Le decisioni di Bruxelles

Sono state prese circa 170 decisioni per approvare misure nazionali notificate dai 27 Stati membri in linea con le condizioni stabilite nel Quadro di riferimento temporaneo per la crisi crisi geopolitica. Si tratta di circa 540 miliardi, così distribuiti: il 49,43% è stato erogato dalla Germania, il 29,92% dalla Francia, il 4,73% dall’Italia, il 4,5% dalla Danimarca, il 3,2% dalla Finlandia e l’1,8% dalla Spagna. Si tratta di stime, ha precisato la portavoce, e va ricordato che non si tratta solo di trasferimenti diretti, ma anche di prestiti e garanzie, che hanno effetti diversi.

Le disparità tra Paesi

A fine dicembre 2022, nel contesto della guerra della Russia contro l’Ucraina, la Commissione europea ha approvato uno schema tedesco da 49 miliardi di euro per sostenere l’economia. Una misura aperta alle imprese di tutti i settori e di tutte le dimensioni che sono consumatori finali di elettricità, gas naturale e calore prodotto con gas naturale ed elettricità.

I dati forniti dalla Commissione evidenziano il fatto che, di fronte alla crisi energetica e in assenza di strumenti comuni adeguatamente dimensionati, i Paesi con i bilanci più forti possono permettersi di sostenere le proprie economie in modo assai più efficace dei Paesi che hanno conti pubblici meno sani. Cosa che comporta un vantaggio competitivo per le imprese dei primi, rispetto alle imprese dei secondi.

Meloni: serve una visione diversa

Ma la vera questione è quella di un Vecchio Continente che torni competitivo sul mercato globale. Della necessità di un «cambio di passo» sul tema degli aiuti di Stato aveva parlato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella conferenza stampa di fine anno: «Ci troviamo in un’Europa in cui non governiamo più niente, mentre intorno a noi gli altri si organizzano». Il riferimento è all’Inflation reduction act (Ira) degli Stati Uniti che, aveva sottolineato la premier, «rischia di produrre un’assenza di competitivita per le nostre imprese».