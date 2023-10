Ue apre indagine contro X, «chiarisca su disinformazione»

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Commissione europea ha aperto un’indagine nei confronti di X ai sensi della legge Ue sui servizi digitali (Dsa). Lo annuncia il commissario Ue per il Mercato interno, Thierry Breton, facendo seguito alla lettera di richiamo inviata al patron della piattaforma, Elon Musk, sulla disinformazione e i contenuti terroristici, violenti e di incitamento all’odio apparsi online a seguito dell’attacco di Hamas in Israele.

“A seguito della sua designazione” tra le grandi piattaforme capaci di influenzare il mercato, evidenzia la Commissione europea, “X è tenuta a rispettare l’intera serie di disposizioni introdotte dal Digital Services Act dalla fine di agosto 2023, inclusa la valutazione e la mitigazione dei rischi legati alla diffusione di contenuti illegali, disinformazione, violenza di genere e qualsiasi effetto negativo sull’esercizio dei diritti fondamentali, dei diritti del bambino, della sicurezza pubblica e del benessere mentale”.

Oltre alla “presunta diffusione” su X “di contenuti illegali e di disinformazione” in relazione al conflitto in Israele, i servizi della Commissione europea stanno indagando anche sulle politiche e pratiche della piattaforma “in materia di avvisi sui contenuti illegali, gestione dei reclami, valutazione del rischio e misure per attenuare i rischi individuati”.

X è ora chiamata a fornire le informazioni richieste entro il 18 ottobre 2023 per quanto riguarda l’attivazione e il funzionamento del protocollo di risposta alla crisi ed entro il 31 ottobre 2023 per le restanti domande.

Sulla base della valutazione delle risposte del social media di Elon Musk, la Commissione valuterà le fasi successive. Il mancato allineamento alle norme previste nel Dsa può comportare multe fino al 6% del giro d’affari annuo della società e, in ultima istanza, lo smantellamento delle sue attività sul territorio europeo.