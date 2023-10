Fmi, accordo su aumento significativo quote entro l'anno. In Francia Louvre chiuso per allarme bomba dopo l’attacco al liceo

13:12 Il Papa ha ricevuto la presidente del Perù

Il Papa ha ricevuto in udienza, nel Palazzo apostolico vaticano, la Presidente del Perù, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, la quale, successivamente, ha incontrato il card. Pietro Parolin, Segretario di Stato, accompagnato da mons. Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali. “Durante i cordiali colloqui in Segreteria di Stato, è stato espresso compiacimento - riferisce un comunicato della Santa Sede - per le buone relazioni tra il Perù e la Santa Sede, sottolineando la positiva collaborazione tra la Chiesa e lo Stato in vista della promozione dei valori morali, del bene comune, del dialogo e della costruzione della pace sociale. Nel prosieguo delle conversazioni, c’è stato uno scambio di vedute sulla situazione sociopolitica della Regione, con particolare attenzione al fenomeno delle migrazioni e all’impatto del cambiamento climatico”. Durante il tempo dell’udienza tra il Papa e la presidente del Perù si è svolta, a Piazza Risorgimento, non lontano da San Pietro, una manifestazione dei peruviani che vivono in Italia contro il loro governo accusato di “lasciare la popolazione nella povertà”.