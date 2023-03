Ue-Cina, Von der Leyen: «Serve cambio di passo, a rischio gli investimenti europei»

Sul fronte diplomatico, Bruxelles propone ai Ventisette di cavalcare i temi di interesse comune: il cambiamento climatico e la difesa della biodiversità. «Non credo sia fattibile - né nell’interesse dell’Europa - sganciarsi dalla Cina», spiega la presidente von der Leyen.

Sul versante economico, «le nostre relazioni sono sbilanciate e sempre più influenzate dalle distorsioni create dal sistema cinese di capitalismo di Stato», ha sottolineato la dirigente europea.

Il timore della Commissione europea è ormai che l'Europa possa, magari senza accorgersene, contribuire al desiderio cinese di diventare «il paese più potente al mondo».

Recenti proposte legislative – relative alle terre rare o all'industria verde – tentano di ridurre l'esposizione europea alla Cina.Più precisamente, Bruxelles propone anche nuovi strumenti di difesa commerciale. Oggi la strategia prevede, tra le altre cose, misure di contrasto alla coercizione economica; un nuovo regime per meglio affrontare sussidi pubblici di paesi terzi nel mercato unico; e un controllo sugli investimenti provenienti dall'estero. Queste misure non bastano. Per questo motivo «stiamo riflettendo se e come l’Europa debba sviluppare uno strumento mirato di controllo degli investimenti (europei, ndr) in uscita».

Gli investimenti in Cina

Nel 2020, l'Unione europea aveva accumulato investimenti in Cina per 201,2 miliardi di euro (67,3 miliardi gli investimenti cinesi in Europa). Il fronte commerciale mostrava nel 2021 un saldo sfavorevole all'Europa di 249,2 miliardi di euro. L'accordo bilaterale dedicato agli investimenti e raggiunto nel dicembre 2020 appare ormai superato dagli eventi, tanto più che «il modo in cui la Cina continuerà a valutare la guerra russa in Ucraina sarà un fattore determinante per le relazioni UE-Cina».