Ue, come funzionano gli aiuti di Stato sull’energia

Aiuti diretti alle imprese, sostegno alla liquidità, misure per compensare i costi-extra dell’energia. Sono i tre interventi chiave predisposti dalla Commissione europea nel suo quadro temporaneo di crisi, un provvedimento fondato sul Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (articolo 107) per sfruttare i margini di flessibilità sugli aiuti di Stato e sostenere un’economia affossata - anche - dalla crisi ucraina. Il quadro verrà adottato dal 23 marzo 2022 fino al 31 dicembre dello stesso anno, con possibilità di rinnovo se l’esecutivo lo giudicherà ancora utile rispetto allo scenario economico.

A beneficiarne possono essere tutte le aziende che stanno subendo i contraccolpi del «turbamento» provocato dall’attacco russo, dal rialzo dei costi energetici agli effetti delle varie tranche di sanzioni da o contro la Russia. Margrethe Vestager, vicepresidente della Commissione e responsabile della Concorrenza, ha dichiarato che il quadro «consentirà agli Stati membri di concedere aiuti di importo limitato alle imprese colpite dall’attuale crisi o dalle relative sanzioni e controsanzioni; garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente; compensare le imprese per i costi aggiuntivi sostenuti a causa dei prezzi eccezionalmente elevati del gas e dell’energia elettrica».

Come funzionano i tre aiuti approvati dalla Commissione

Ma come funzionano le tre misure? Il primo tipo di sostegno sono gli «Aiuti di importo limitato»: una misura che legittima gli Stati membri a concedere aiuti fino a 35mila euro per le imprese nel settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura e fino a 400mila per quelle che operano in altri settori. Il criterio è che le società siano state penalizzate dalla crisi, non solo e non necessariamente per un rialzo dei prezzi dell’energia: «La crisi e le misure restrittive nei confronti della Russia - si legge nella nota della Commissione - colpiscono l’economia in vari modi, ad esempio provocando una perturbazione delle catene di approvvigionamento fisiche». Il sostegno può essere erogato in qualsiasi forma, incluse le sovvenzioni dirette.

Il secondo blocco di aiuti consiste nel sostegno alla liquidità, sotto forma di garanzie statali e prestiti agevolati. Nel primo caso, gli Stati membri possono concedere garanzie statali o istituire regimi di garanzia a sostegno dei prestiti bancari contratti dalle aziende, che a propria volta beneficeranno di premi agevolati: ovvero, premi caratterizzati da una riduzione rispetto al tasso di mercato stimato per i nuovi prestiti per le piccole e medie imprese e per le altre imprese.

Nel secondo caso, gli Stati membri possono autorizzare prestiti pubblici e privati alle imprese con tassi d’interesse agevolati. I prestiti in questione, si legge nella nota della Commissione, devono essere «concessi a un tasso d’interesse che sia almeno pari al tasso di base privo di rischio maggiorato dei premi specifici per il rischio di credito applicabili alle Pmi e alle altre imprese».