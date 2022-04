Ue: il Comitato delle Regioni lancia una piattaforma di match-making per i rifugiati

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 04 apr - Il Comitato delle Regioni Ue, l’istituzione che riunisce le regioni e le città europee, ha istituito una piattaforma per mettere in comunicazione le regioni che - per motivi geografici - stanno sopportando maggiormente carico dell’accoglienza dei rifugiati con quelle di altri Stati membri dell'Ue che hanno la possibilità di aiutare. Sulla piattaforma accessibile dal sito del Comitato, le regioni potranno indicare la loro disponibilità ad offrire alloggi, aiuti umanitari o la possibilità di offrire lavoro ai rifugiati. Il Comitato monitora la situazione in Ucraina già dal 2015, a seguito dell’invasione russa della Crimea. A più di un mese dallo scoppio della guerra, quello che viene richiesto da chi sta affrontando l’emergenza sul campo è l’istituzione di un meccanismo di gestione della situazione che guardi al lungo periodo.