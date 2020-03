Ue, da Conte e altri otto leader una lettera per chiedere i Coronabond

È chiaro che l'iniziativa dei nove paesi riflette la spaccatura tra i Ventisette e il tentativo di uscire dal cul de sac in cui si trovano i paesi membri. Finora l'Unione ha potuto rispondere con misure regolamentari e monetarie, non propriamente politiche, se non mere azioni nazionali. La stessa presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde ha chiesto questa settimana ai ministri delle Finanze di riflettere all'emissione di Coronabond, secondo fonti di stampa.

I titoli della BEI prevedono l'emissione comune, ma ogni paese è responsabile della sua parte (a differenza degli eurobonds che prevedono responsabilità in solido). Sul tavolo dei ministri delle Finanze questa settimana si è discusso di creare un fondo della BEI da 35 miliardi di euro (da decidere come finanziarlo) che permetterebbe alla banca grazie alla leva finanziaria di emettere obbligazioni per 200 miliardi di euro, tutti da dedicare alla crisi attuale. Per ora la proposta non ha ottenuto l'unanimità.