Ue contro AstraZeneca su ritardo vaccini: inaccettabile la loro versione. L’incontro alle 18:30 Sempre più tesi i toni fra la Commissione e l’azienda farmaceutica. Kyriakides: hanno obblighi morali e contrattuali, il “massimo sforzo” non è corretto di Alb.Ma.

Sempre più tesi i toni fra la Commissione e l’azienda farmaceutica. Kyriakides: hanno obblighi morali e contrattuali, il “massimo sforzo” non è corretto

Nervi sempre più tesi fra la Commissione europea e l’azienda farmaceutica AstraZeneca. Oggi, 27 gennaio, le due parti si incontreranno per la terza volta nell’arco di 72 ore, in quella che ha tutta l’aria di essere una sorta di resa dei conti sul motivo dello scontro: il ritardo dell’azienda nella consegna dei vaccini che avrebbero dovuto recapitati alla Ue entro il primo trimestre del 2020. Fonti vicine alle istituzioni Ue hanno dichiarato che AstraZeneca fornirà appena un quarto delle dosi previste entro marzo, l’equivalente del 75% di dosi in meno: una riduzione ancora maggiore di quella del 60% che era già stata fatta trapelare da fonti Ue, innescando la richiesta di chiarimenti culminata nel meeting di oggi.

L’azienda ha provato a giustificarsi per bocca del suo amministratore delegato, Pascal Soirot, che in un’intervista a un gruppo di testate europee ha sostenuto l’inesistenza di «obblighi» su tempi e quantitativi di consegna e smentito il sospetto che il gruppo stia dirottando dosi verso il mercato domestico del Regno Unito. «Nell'accordo c'è scritto: faremo del nostro meglio, non c'è un obbligo sulla consegna delle dosi» ha detto Soirot. La riposta ha scatenato l’ira dei vertici comunitari. La ricostruzione dell’azienda sul principio del “massimo sforzo” «non è né accettabile né corretto: abbiamo firmato un contratto di pre-acquisto per far sì che producessero determinati volumi di vaccini prima dell'autorizzazione dell'Ema» ha detto la commissaria alla Salute, Stella Kyriakides.

Come si è arrivati allo scontro

Le tensioni fra la Ue e AstraZeneca sono montate dopo che la società anglo-svedese ha dichiarato che consegnerà un quantitativo di dosi inferiori alle attese nel primo trimestre dell’anno. Bruxelles ha prenotato alla società uno stock di 400 milioni di dosi, confidando nella distribuzione di una prima tranche in tempi rapidi per proseguire nella campagna vaccinale avviata il 27 dicembre dopo il via libera al farmaco Pfizer-Biontech. Una prima tegola era arrivata proprio da Pfizer, con il blocco di una settimana delle consegne in Europa. La seconda, più grave, si è materializzata con il maxi-ridimensionamento delle consegne in arrivo da AstraZeneca.

La società ha prima giustificato il taglio alle consegne riferendosi a un non meglio approfondito «calo della produzione» in uno stabilimento di un’azienda partner in Belgio, per poi riaffermare la sua linea con l’intervista di Soirot e annunciare il recapito di 17 milioni di dosi entro la fine di febbraio. Né la prima né, tantomeno, la seconda versione hanno convinto Bruxelles. La Commissione ha già svolto due incontri di chiarimento il 25 gennaio, preceduti da una telefonata di von der Leyen all’amministratore delegato di AstraZeneca. Ora arriva il terzo meeting, che lo stesso gruppo aveva provato ad aggirare con la richiesta di inviare risposte per iscritto. Il clima si è fatto ancora meno disteso, visto che la Commissione non sembra aver gradito per nulla l’uscita di Soirot e ne ha approfittato per rimettere in chiaro i suoi presupposti nell’accordo.

«Non essere in grado di assicurare capacità produttiva - ha detto Kyriakides - è contro la lettera e lo spirito del contratto». La stessa clausola sul «miglior sforzo possibile» va letta in maniera diversa da come suggerisce Soirot: il principio non si riferisce alle capacità produttive che l’azienda deve garantire dopo l’approvazione da parte dell’Ema. «L’idea per cui la società non è obbligata a rispettare gli impegni perché c'è la clausola del ‘miglior sforzo possibile' non è accettabile» ha detto Kyriakides, aggiungendo che la Ue ha «investito» nel presupposto di ottenere un certo numero di dosi dopo il via libera dell’Ema. Fonti Ue interpellate dalle agenzie rivelano che Bruxelles avrebbe speso circa 336 milioni di euro nel farmaco, secondo il meccanismo stabilito nella stipulata degli advanced purchase agreement (accordi preliminari fra la Commissione e le cause farmaceutiche). Lo stock atteso entro marzo, sempre secondo le fonti, si aggirava sulle “tre cifre”. In milioni.