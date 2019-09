Ue, così von der Leyen ridisegna le priorità

La missione delle due commissarie è di estendere la digitalizzazione dell’economia europea, di combinare la difesa della competitività del mercato interno con la costruzione di campioni industriali europei in grado di competere all’esterno, di avviare un’industria della difesa capace di generare le tecnologie necessarie per rendere l’Europa parzialmente indipendente dagli Stati Uniti.

LEGGI ANCHE / Le paure dei cittadini europei: uno su tre teme guerre tra Stati membri

È prevedibile che le priorità di questo programma incontreranno resistenze negli stati membri. Timmermans dovrà scontrarsi con i Paesi di Visegrad, che avevano già rifiutato di applicare i precedenti protocolli, europei o internazionali, di controllo ambientale. Lo stesso concetto di politica industriale europea (finalizzata a rendere l’Europa competitiva nei settori strategici con Paesi come Cina e Stati Uniti) è rifiutato dai Paesi del nord, anche se comincia ad essere accettato dalla Germania. Il progetto di un’industria europea della difesa dovrà misurarsi con le gelosie, le paure e gli interessi degli stati membri. È bene che l’Italia non sia tra i frenatori di tali priorità. Piuttosto, dovrebbe contribuire a creare la coalizione necessaria affinché gli investimenti (per realizzare quelle priorità) siano sottratti dai calcoli del Patto di stabilità e crescita.

Per quanto riguarda la politica economica, infine, la Commissione von der Leyen ha introdotto alcune, seppure timide, novità. Certamente, vi è ancora molta continuità. Gentiloni dovrà farsi carico del controllo (sotto la supervisione del vicepresidente lettone Valdis Dombrovskis) del rispetto delle regole del Patto di stabilità e crescita da parte degli Stati membri. Tuttavia, gli viene chiesto anche di preparare azioni per semplificare la regolazione delle politiche economiche nazionali, di ridurre la differenziazione tra i regimi fiscali nazionali (che hanno portato alla formazione di veri e propri paradisi fiscali, ad esempio nei Paesi Bassi e in Irlanda) e di promuovere programmi anticiclici per contrastare la disoccupazione asimmetrica (che colpisce alcuni Paesi piuttosto che altri). La Commissione von der Leyen non si impegna a perseguire obiettivi più ambiziosi. Spetterà a Gentiloni agire per allargare lo spazio d'azione riformista, per avanzare (ad esempio) verso un euro-budget, anche se dovrà fare i conti con opposizioni diffuse (della coalizione anseatica in particolare).

Insomma, la Commissione von der Leyen ha introdotto alcune novità rispetto a quella precedente. Certamente non mancano resistenze, al suo stesso interno, verso un’evoluzione riformista della sua azione. Colpisce, ad esempio, che la responsabilità della Conferenza sul futuro dell’Europa sia stata assegnata a Dubravka Suica, espressione di un Paese (la Croazia) appena entrato (nel 2013) nell’Unione europea. Ma qui il governo italiano potrebbero esercitare un ruolo positivo, avanzando proposte realistiche ma innovative. Essere rientrati nel gioco europeo è stata una condizione necessaria, ma non sufficiente, per fare sì che l’interesse nazionale e quello europeo riescano finalmente a convergere.