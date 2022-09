Ue, crisi energetica minaccia competitività economia. Bruxelles valuta misure d’emergenza

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Nelle file dell'establishment europeo si sta facendo strada il timore che la crisi energetica possa incrinare in modo durevole la competitività dell'economia europea. Il fortissimo aumento dei prezzi dell'energia, provocato dalla guerra in Ucraina, non scatena solo rischi di crisi sociale e di recessione, ma potrebbe comportare sequele strutturali nel tessuto industriale del continente. Non per altro l'esecutivo comunitario ha preannunciato una riforma del mercato elettrico.

«L’aumento vertiginoso...