Ue: dal caffè alla carne, stop all’import di prodotti ricavati dalla deforestazione

Lo scopo del regolamento, che dovrà passare al vaglio di Consiglio ed Europarlamento, è garantire che solo prodotti privi di deforestazione e legali siano ammessi sul mercato Ue. Il vantaggio della stretta è legato al Green Deal europeo: prevenire il degrado forestale implicherebbe anche una riduzione di almeno 31,9 milioni di tonnellate di emissioni di carbonio nell’atmosfera ogni anno dovute al consumo e alla produzione Ue delle materie prime, che potrebbe tradursi in un risparmio economico di almeno 3,2 miliardi di euro all’anno. I sei prodotti sotto tiro (carne di manzo, legno, olio di palma, soia, caffè e cacao) e alcuni dei prodotti derivati (cuoio, cioccolato o mobili) sono proposti sulla base dei risultati della valutazione d’impatto condotta dalla Commissione che oggi tiene a precisare che “la selezione è stata fatta in modo oggettivo, trattando allo stesso modo le merci prodotte in qualsiasi parte del mondo, all’interno o all’esterno dell’Europa”.

Cosa devono fare le aziende europee

Le aziende che immettono sul mercato le materie prime e i prodotti pertinenti saranno tenute a mettere in atto sistemi di controllo per impedire l’immissione sul mercato Ue di prodotti legati alla deforestazione. Saranno monitorati e ritenuti responsabili dalle autorità esecutive se non rispettano i requisiti del regolamento. Le aziende dovranno presentare una dichiarazione a un sistema informativo europeo che confermi di aver esercitato con successo la dovuta diligenza e che i prodotti che immettono sul mercato siano conformi alle norme Ue.

Questa dichiarazione fornirà anche informazioni essenziali per il monitoraggio, vale a dire le coordinate geografiche dell’azienda agricola o della piantagione in cui sono state coltivate le materie prime. In pratica il sistema della “diligenza obbligatoria” (due diligence) vincola gli operatori che immettono per la prima volta sul mercato Ue materie prime o prodotti rilevanti a garantire che non sono stati realizzati su terreni deforestati o degradati dopo il 31 dicembre 2020; sono conformi alle leggi del Paese di produzione. Il mancato rispetto di uno dei due requisiti comporterà il divieto di immettere tali prodotti sul mercato Ue.

