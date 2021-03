Ue digitale: produzione microchip al raddoppio Bruxelles definisce i target: entro il decennio 20 milioni di specialisti informatici. di Beda Romano

Bruxelles definisce i target: entro il decennio 20 milioni di specialisti informatici.

In attesa che il denaro del Fondo per la Ripresa venga convogliato nei paesi membri, probabilmente a metà anno, la Commissione europea ha presentato ieri a Bruxelles un programma di trasformazione digitale dell’Unione europea entro il 2030, che introduce obiettivi specifici e concreti. I target non sono vincolanti per i paesi membri, ma l’esecutivo comunitario vuole far in modo che vi sia un impegno politico comune.

«L’Europa – ha detto il commissario al mercato unico e all’industria Thierry Breton – deve garantire che i propri cittadini e le proprie imprese abbiano accesso a una panoplia di tecnologie all’avanguardia che renderanno la loro vita migliore, più sicura e anche più verde - purché abbiano anche le competenze per usarle». L’Italia è tra i paesi più in ritardo in campo digitale, con una situazione poco migliore di quella della Romania, della Grecia e della Bulgaria.

Quattro i punti cardinali della nuova strategia comunitaria. Entro il 2030, l’80% degli adulti dovrà avere competenze digitali. Nel contempo, entro la stessa data, dovranno esserci nell’Unione 20 milioni di specialisti informatici (rispetto ai 7,8 milioni del 2019). In secondo luogo, entro i prossimi dieci anni, tutti i nuclei famigliari dovranno avere connessioni da gigabyte (oggi la quota è del 59%). Inoltre, tutte le aree urbane dovranno essere collegate alla rete 5G (rispetto al 14% attuale).

In terzo luogo, sempre entro il prossimo decennio, tre imprese su quattro dovranno poter usare le nuvole informatiche, l’intelligenza artificiale e la tecnologia basata sui dati. Nel frattempo, il 90% delle piccole e medie imprese dovrà avere competenze informatiche minime (la quota attuale è del 61%). Infine, quarto e ultimo punto cardinale, entro il 2030 tutti i servizi pubblici più importanti dovranno essere accessibili su Internet (si veda Il Sole/24 Ore del 24 febbraio).

Sempre entro i prossimi dieci anni, l’Unione europea ambisce a produrre il 20% dei semiconduttori nel mondo; attualmente la quota europea è appena del 10%. Il tema ha a che fare con quello più ampio della sovranità europea, tenuto conto che le imprese comunitarie sono sempre più debitrici di fornitori cinesi e americani in un mercato che ha un valore di 440 miliardi di euro all’anno. Inoltre, la Commissione vuole che l’Europa entro il 2030 crei il suo primo computer quantico.