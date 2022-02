Crisi Ucraina e sanzioni Ue: Berlino sospende il gasdotto «Nord Stream 2»

Con il passare del tempo la lista venne progressivamente allungata, in aprile, in maggio e in luglio dello stesso anno. Vennero poi introdotte anche sanzioni economiche.

Sospeso “Nord Stream 2”

Il gasdotto russo-tedesco “Nord Stream 2” non è oggetto di sanzioni europee, ma il cancelliere Olaf Scholz ha deciso di sospenderne l'entrata in funzione. Parlando a Berlino, l'uomo politico ha annunciato di avere congelato l'iter di certificazione dell'impianto.

La scelta è un compromesso che permette alla Germania di lasciare aperto il futuro del contestato gasdotto. L'establishment tedesco è sempre stato freddo all'idea di fare del progetto una arma sanzionatoria contro il Cremlino.

Per quanto riguarda le sanzioni europee, «ci sono diverse misure e il grado della loro attuazione dipende dal livello di aggressione», aveva spiegato nella sera di lunedì 21 febbraio l'Alto Rappresentante per la Politica estera e di Sicurezza Josep Borell.

Dovrebbero essere decise all’unanimità dai paesi membri, ma «l’unanimità sulla questione dell’Ucraina è garantita», aveva sostenuto. Ciò non significa che non ci sarà dibattito tra i paesi membri.