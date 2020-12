Ue e Cina accelerano, più vicino l’accordo sugli investimenti Germania e Francia avrebbero dato luce verde per chiudere entro fine anno. L’ultima concessione di Pechino: ridotti i settori vietati alle imprese straniere di Rita Fatiguso

Germania e Francia, stavolta, sarebbero d’accordo, in linea di principio, alla chiusura entro l’anno del negoziato per il Bilateral investment agreement (BIT) tra Europa e Cina giunto al 35esimo round in sette anni. Voci che si rincorrono, ma le trattative, non a caso, sono state prolungate ad libitum oltre il limite finale del 10 dicembre.

Per il presidente cinese Xi Jinping la sigla del BIT è una promessa lanciata a novembre durante il CIIE, la Fiera dell’Import di Shanghai, destinata a essere mantenuta a ogni costo, “bruciando” sul tempo la riapertura del multilateralismo da parte dei rivali americani, condizionati dal fatto che il nuovo presidente Joe Biden si insedierà alla Casa Bianca soltanto il prossimo 20 gennaio.

Nicolas Chapuis, ambasciatore dell’Unione Europea a Pechino, si è sbilanciato, a sua volta, confermando indirettamente l’interesse europeo per una chiusura entro l’anno del negoziato. Per Chapuis ci sono ampi margini. Certo, continuano a pesare le questioni dei diritti umani, da Hong Kong allo Xinjiang, che l’Unione Europea non ha mancato di censurare, ma è innegabile che le trattative commerciali procedono, tanto è vero che si continua a limare il testo, comma dopo comma.

Uno degli ostacoli da rimuovere è quello dell’accesso reciproco ai mercati. Tuttavia la Cina sta cercando di mettere sul tavolo nuove offerte, prima la “benedizione” da parte di Xi Jinping degli aggiornamenti della legge sulla proprietà intellettuale, oggi il taglio ulteriore della lista degli investimenti vietati agli stranieri in Cina.

La negative list appena aggiornata implica che, ad esempio, le società straniere d’ora in poi potranno esplorare e produrre petrolio e gas in Cina. Cadono anche le restrizioni alle imprese straniere che cercano di effettuare la valutazione delle emissioni di carbonio in Cina.