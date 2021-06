Disputa Airbus-Boeing, Ue e Usa vicini a un accordo storico

2' di lettura

L’Unione europea e gli Stati Uniti vicini a un accordo per risolvere la disputa sulle sovvenzioni aeree che coinvolge le rispettive società di fabbricazione Boeing e Airbus e si trascina da qualcosa come 17 anni. Da quasi due decenni, infatti, Washington e Bruxelles si accusano reciprocamente di aver agevolato i rispettivi colossi del cielo, Boeing e Airbus, con sussidi pubblici illeciti.

Lo rivela il Financial Times, secondo cui sul dossier da due giorni starebbero lavorando a Bruxelles membri dell’amministrazione Biden e funzionari dell’Ue. L’accordo potrebbe essere comunicato proprio nella giornata di martedì 15 giugno al vertice Ue-Usa cui prenderà parte lo stesso presidente americano Joe Biden nella capitale belga.

L’intesa prevede, secondo l’agenzia Afp, la sospensione per i prossimi 5 anni dei dazi legati al contenzioso sui sussidi ad Airbus e Boeing: si darà alle parti tutto il tempo necessario per trovare un accordo definitivo sul lungo periodo per chiudere definitivamente la disputa.

Un braccio di ferro che nessuno si può permettere

L’accordo, secondo quanto riferisce Ft, potrebbe prendere la forma di un’intesa pluriennale sui limiti delle sovvenzioni. Una svolta che rappresenterebbe una boccata d’ossigeno per un settore che ha dovuto fare i conti con i dazi. La disputa Airbus-Boeing è una delle battaglie più lunghe nella storia del Wto, un braccio di ferro che entrambe le parti hanno ammesso di non potersi più permettere mentre cercano una forma di cooperazione per affrontare il modello cinese di capitalismo di stato. Il commissario al commercio dell’Ue Valdis Dombrovskis ha avuto colloqui con il rappresentante commerciale degli Stati Uniti Katherine Tai e la segretaria al commercio Gina Raimondo nei giorni precedenti il vertice, mentre le parti hanno cercato di ottenere un accordo.

Il primo verdetto Wto

Il primo verdetto del Wto è arrivato nel 2019 ed è stato a favore degli Usa a cui l’Organizzazione per il commercio ha riconosciuto la possibilità di imporre 7,5 miliardi di sanzioni. Palla presa al balzo dall’allora presidente Usa Donald Trump che ha infatti imposto 7,5 miliardi di dazi a molte merci Ue esportate negli Stati Uniti, inclusi diversi prodotti italiani, per quanto il nostro Paese non faccia parte del Consorzio Airbus come Germania, Francia e Spagna.