Ue: Europarlamento in pressing, reintrodurre il fondo per la solvibilità delle imprese Uno strumento prezioso per il sostegno della manifattura e le Pmi era saltato durante le trattative di luglio. Ora il Parlamento europeo vuole implementarlo. di Antonio Pollio Salimbeni

(artjazz - stock.adobe.com)

L’Europarlamento vuole reintrodurre dalla finestra ciò che i governi hanno buttato via dalla porta: si tratta del fondo europeo di sostegno alla solvibilità delle imprese nel quadro di Next Generation Eu.

Alla fine dei fatidici giorni del negoziato di luglio sulla risposta finanziaria alla crisi pandemica, era saltato uno degli strumenti più innovativi proposto dalla Commissione per fronteggiare il bisogno di finanziamento delle imprese aggravato dalla crisi pandemica, che a giugno veniva calcolato per il solo 2020 in 720 miliardi.

Il sostegno alle imprese era stato canalizzato in parte attraverso altre voci di bilancio, ma è evidente che l’esistenza di uno strumento specifico avrebbe facilitato le cose e dato maggiore visibilità a questo tipo di intervento.

Si prevedeva una garanzia Ue fornita alla Banca europea degli investimenti con l’obiettivo di mobilitare capitale privato (fino a 300 miliardi sulla base di 8,2 miliardi Ue): la Bei avrebbe usato la garanzia per fornire finanziamenti direttamente o investire, finanziare o garantire fondi, società veicolo, piattaforme di investimento o banche nazionali di promozione dello sviluppo.

Gli europarlamentari delle commissioni bilancio ed economia hanno approvato con 71 sì, 17 no, 7 astensioni il programma per il sostegno degli investimenti (nel quadro del bilancio 2021-2027) e a novembre toccherà al Parlamento pronunciarsi, dopodichè comincerà il negoziato con il Consiglio.