Ue: fondi del bilancio europeo per acquisti comuni di armi

Il Trattato (articolo 41.2) proibisce l'uso di denaro comunitario per “operazioni militari” (anche per questo motivo, la European Peace Facility utilizzata per inviare armi all'Ucraina è uno strumento fuori bilancio). Nell'iniziativa presentata oggi, la Commissione europea giustifica l'uso innovativo del denaro europeo con l'obiettivo di rafforzare l'industria militare. Nato con la Commissione Juncker, il Fondo europeo per la Difesa si limita a finanziare la ricerca in campo militare.



Più a lungo termine, l'esecutivo comunitario intende incitare i Ventisette attraverso una proposta di regolamento prevista nella seconda parte dell'anno ad accettare una programmazione militare che sia sempre più congiunta. In questo contesto, Bruxelles crede che sia necessario chiedere la collaborazione della Banca europea per gli investimenti (BEI), per esempio rafforzando il ruolo del volano comunitario nell'acquisto di materie prime indispensabili all'industria della difesa.



Dal 1999 al 2021, la spesa aggregata per la difesa nell'Unione europea è aumentata del 20% rispetto agli incrementi del 66% degli Stati Uniti, del 292% della Russia e del 592% della Cina. Le cifre confermano come l'Europa della difesa sia stata in questi decenni un miraggio. Molti paesi membri si sono affidati alla Nato per la loro sicurezza. Oggi, con l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea e l'incredibile aggressione russa dell'Ucraina, il tema è improvvisamente più concreto.