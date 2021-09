Recovery, Gentiloni: «A dicembre esame 51 obiettivi Italia»

3' di lettura

Per l’erogazione «dei prossimi 25 miliardi» per l’Italia dal Next Generation Eu, che Roma «probabilmente chiederà a dicembre», la Commissione europea - ha chiarito il commissario Ue, Paolo Gentiloni, intervenuto alla Festa dell’Unità a Bologna- «verificherà se gli obiettivi previsti da qui a dicembre, che per il piano italiano sono 51, siano stati raggiunti» e «quanti e quali» lo siano stati.

Governo forte e stabile sulle riforme

L’ex presidente del Consiglio ha sottolineato la necessità di rispettare il cronoprogramma delle riforme, così come pattuito con la Commissione europea. «Il compito che questo Governo si è dato con l’utilizzo dei fondi europei» del Next Generation Eu non è semplice - ha detto -, le cose sono difficili per le riforme e per i tempi, ma io vedo un Governo forte e stabile che dà messaggi chiari».

Effetto Draghi? C’è e per Italia è carta in Ue

Il commissario Ue ha spiegato che «ci sono due novità: chi è stato il perno della politica europea, ovvero Angela Merkel, tra 15 giorni abbandona il suo ruolo» e poi «in Italia c’è Mario Draghi e non c’è dubbio che Draghi è tra le personalità italiane che ha la maggiore reputazione a livello europeo. C’è un effetto Draghi? Certamente. Il fatto che sia alla guida del governo italiano è una carta per l’Italia».



Ue, «Serve difesa comune. Mi aspetto proposte Commissione a breve»

Ma l’intervento del commissario Ue si è sviluppato a partire dal dossier Afghanistan. «Serve una difesa comune - ha sottolineato il commissario - e mi auguro che sia la commissione nelle settimana a proporre concretamente delle soluzioni». «La Ue - ha continuato - non può essere un gigante economico che non ha peso politico. Non possiamo permetterci di condannarci alla irrilevanza geopolitica. Alla “forza gentile” dell’Europa bisogna dare un peso geopolitico».

No a discorsi ma “questi sono talebani buoni”

In particolare, Gentiloni si è chiesto se sia opportuno dialogare con la nuova forza al potere a Kabul. «Un Rapporto costruttivo coi talebani? Cosa vuol dire rapporto costruttivo un diplomazia? - si è chiesto Gentiloni -. Dopo di che si parla con tutti. Ma questo non può giustificare ragionamenti politico culturali, discorsi secondo cui “sono talibani buoni”, discorsi che non vedo per fortuna , ma chi si è impossessato di quel paese è lontano dai nostri valori».