Ue, intesa di massima sulle sanzioni al greggio russo. Ma non c’è ancora l’ok di Orbán

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

BRUXELLES

BRUXELLES – I Ventisette hanno trovato oggi, lunedì 30 maggio, «un accordo di massima» sul sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia. L'intesa preliminare e a livello diplomatico prevede l'embargo sul petrolio proveniente via mare dalla fine dell'anno in poi, con la temporanea eccezione per quello via oleodotto. L'obiettivo dell'accordo è di venire incontro all'Ungheria, paese molto dipendente dal greggio russo. Sul benestare dei leader tuttavia domina ancora l'incertezza.

«Sul sesto pacchetto di sanzioni abbiamo lavorato duramente (…) ma non ci siamo ancora: ho aspettative basse su un accordo nelle prossime 48 ore, ma penso che successivamente ci sia una possibilità», ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, a ridosso di un summit di due giorni qui a Bruxelles. Sulla stessa linea anche la premier estone Kaja Kallas: «Non credo che raggiungeremo un accordo oggi. Cercheremo di raggiungere un accordo entro il prossimo vertice di giugno».«La proposta di lasciare fuori l’oleodotto non è male, è un buon approccio – aveva commentato poco prima il premier ungherese Viktor Orbán -, ma abbiamo bisogno di una garanzia che se dovesse accadere un incidente all’oleodotto russo dobbiamo poter attingere da altre fonti, se accade va bene». Ha notato dal canto suo il presidente francese Emmanuel Macron: «Rimango molto cauto perché ci sono nuove richieste da parte dell’Ungheria. Cercheremo di andare avanti».

Più ottimista, invece, è apparso l'Alto Rappresentante per la Politica estera e di Sicurezza Josep Borrell che si è detto “fiducioso” di un accordo anche con il primo ministro ungherese. Lo stesso cancelliere tedesco Olaf Scholz ha detto di aspettarsi «un consenso prima o poi». Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha aggiunto: «Spero che prenderemo delle decisioni» durante questo vertice.

Prese di posizione lungimiranti o dichiarazioni scaramantiche?Una volta ottenuto il (sofferto) benestare dei leader, il compromesso dovrebbe essere finalizzato dai rappresentanti diplomatici. Il tutto giunge dopo settimane di negoziato con Budapest che ha posto il problema della dipendenza dell‘Ungheria dal petrolio russo attraverso l'oleodotto Druzhba, di costruzione sovietica. In più di una occasione, il governo Orbán ha spiegato nel recente passato che l'embargo avrebbe provocato “uno shock economico”.

Un funzionario europeo ha notato che due terzi del petrolio russo giunge in Europa via mare: «Stiamo quindi parlando di un ammontare piuttosto consistente». Ha aggiunto che l'intesa «è un chiaro successo europeo». La Russia ha esportato verso l'Europa 720mila barili al giorno di greggio attraverso il suo principale oleodotto nella regione; a fronte di volumi via mare di 1,57 milioni di barili al giorno provenienti dai porti sul Baltico e sul Mar Nero. Nelle prossime ore, dovranno quindi giungere sia il benestare politico da parte dei Ventisette che l'accordo sui dettagli giuridici. Questi ultimi potranno rivelarsi complicati da risolvere. Si tratterà, da un lato, di offrire garanzie all'Ungheria nel caso di brusche interruzioni alle forniture di petrolio russo e, dall'altro, di rassicurare gli altri paesi europei che la deroga concessa a Budapest e relativa all'oleodotto Druzhba non creerà distorsioni nel mercato unico.