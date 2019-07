Ue-Italia, spiragli per non far scattare la procedura d’infrazione

Molti dubbi sul 2020

È lo stesso meccanismo usato per i due miliardi congelati con l'accordo di dicembre con Bruxelles. Se con i 7,6 miliardi messi sul tavolo dal governo ci si avvicinerà o si centrerà l'obiettivo di un deficit/pil nominale al 2,04% pattuito a dicembre, le cose non sono affatto chiare sul 2020. Per l'anno prossimo infatti il governo più che impegni generici non può dare. E questo mentre si continuano a ipotizzare spese in aumento: si profila una manovra di oltre 40 miliardi e non si sa come saranno coperti. E se si vogliono effettivamente coprire.



Il solo modo per cementare gli impegni a questo stadio sarebbe avviare la procedura sul debito, ma date le ultime mosse del governo, costretto da Bruxelles e dalla pressione dei ministri finanziari europei a rispettare gli impegni assunti sotto minaccia, questa non si giustificherebbe più in modo netto e inattaccabile. Da settimane è noto che Bruxelles vorrebbe una accurata, precisa dichiarazione formale del governo sugli impegni del 2020, che mettano al riparo la nuova finanziaria da un accumulo di spese non coperte, a partire dalla «flat tax». Al momento non c'è nulla di diverso dagli impegni generici indicati dal premier Conte nella famosa lettera ai vertici Ue.