Ue-Kenya, nuovo accordo «sostenibile» per aumentare lo scambio commerciale

L’Unione europea e il Kenya hanno siglato un accordo di partenariato economico per «aprire completamente il mercato Ue» ai prodotti in arrivo dalla prima economia dell’Africa orientale. L’intesa è stata a siglata nella capitale Nairobi dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente keniota William Ruto, formalizzando una bozza di intesa già strappata a giugno dopo oltre un semestre di negoziati. «L’accordo apre ai prodotti kenioti il grande, lucrativo e pregiato mercato dell’Ue, creando e ampliando le opportunità per le nostre imprese e i nostri esportatori» ha scritto Ruto in un post sulla piattaforma X.

Ora il testo dovrà essere approvato sia dal Parlamento europeo che da quello keniota prima di entrare in vigore, aprendosi all’adesione degli altri sette membri della Comunità dell’Africa orientale: la comunità che oggi include Burundi, Kenya, Repubblica democratica del Congo, Rwanda, Somalia, Sud Sudan, Tanzania, Uganda.

Un interscambio da 3,3 miliardi

Secondo i dati diffusi dalla Commissione, la Ue rappresenta il primo mercato di sbocco per l’export keniota e il secondo partner commerciale in valori assoluti per Nairobi. Nel 2022 l’interscambio si aggirava sui 3,3 miliardi di euro, in rialzo del 28% rispetto ai dati del 2018. L’agenzia Reuters evidenzia come il mercato comunitario incida sul 21% delle vendite all’estero di prodotti kenioti, una quota di esportazioni rappresentate da tea, caffè, fiori, frutta e verdure. Il flusso di importazioni è dominato da macchinari e farmaceutica, segmenti ricordati dalla stessa von der Leyen nel suo intervento a Nairobi. «Per voi è importante che alcuni prodotti arrivino al mercato keniota - ha dichiarato von der Leyen - come le importazioni di macchinari dall’Unione Europea, che qui sono cruciali per produrre, ma l’accordo di partenariato economico comprende tutele molto speciali per l’agricoltura e la sicurezza alimentare».

I paletti «sostenibili» dell’intesa

Tecnicamente, l’Economic partnerships agreement (Epa) fra Ue e Kenya consentirà l’afflusso di merci keniote nel perimetro Ue senza dazi e quote aggiuntive. Il corredo, però, sono una serie di paletti che disciplinano la sostenibilità ambientale ed etica di un’intesa che rientra nel «nuovo approccio della Ue al commercio e allo sviluppo sostenibile», come lo ha definito Ruto. È la stessa Commissione europea a parlare dell’intesa come del suo «più ambizioso accordo sottoscritto fra la Ue e un Paese emergente» sul fronte di contrasto a crisi climatica, diritti dei lavoratori e uguaglianza di genere. A quanto si legge in una prima panoramica del testo, sono previste misure che impongono il rispetto degli accordi di Parigi e la biodiversità, il divieto del lavoro minorile e quello forzato, la spinta all’occupazione e all’imprenditoria femminile nell’economia keniota.

Non è chiaro come i criteri saranno monitorati in corsa d’opera, ma la linea si rispecchia nella retorica esibita finora dallo stesso Ruto. Una delle bandiere del presidente keniota, salito al potere nel 2021, è il cosiddetto modello dell’economia bottom-up: la generazione di ricchezza «dal basso», scandita dalla creazione di posti di lavoro e, appunto, investimenti nella transizione ecologica. L’argomento è più delicato della media a Nairobi, sia per il suo ruolo avanguardistico nelle energie rinnovabili (il 90% dell’elettricità proviene da fonti non-fossili), sia per la vulnerabilità al cambiamento climatico e agli eventi estremi che funestano ciclicamente il Paese. Uno studio della Banca mondiale ha rilevato che l’assenza o il ritardo di misure di adeguamento potrebbero costare a Nairobi fino al 7,25% del Pil entro il 2050. Il bilancio umano è più immediato, e drastico: l’alluvione che si è abbattuto sul Paese fra novembre e dicembre è costato almeno 170 vittime e 600mila dispersi.