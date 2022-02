Ue: l’aumento dei prezzi raffredda la crescita ma frenata solo temporanea

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Commissione europea ha preso atto oggi, giovedì 10 febbraio, dell'inevitabile raffreddamento della crescita nel 2022, a causa in particolare del forte aumento dei prezzi dell’energia. Ciononostante, nelle sue ultime previsioni economiche, Bruxelles rimane ottimista, prevedendo una ripresa a cavallo del prossimo anno. Resta da capire l'impatto dei rischi geopolitici. Nel frattempo, il ritmo di crescita in Italia dovrebbe rimanere sostenuto.



«Molteplici venti contrari hanno raffreddato l’economia europea quest’inverno – ha detto il commissario agli affari economici Paolo Gentiloni -: la rapida diffusione di Omicron, un ulteriore aumento dell’inflazione dovuto al balzo dei prezzi dell’energia e le persistenti interruzioni delle catene di produzione. Per via dei venti contrari che dovrebbero progressivamente attenuarsi, prevediamo che la crescita riprenda velocità già in primavera (…) I rischi, però, restano elevati».



Fiammata dell’inflazione nel 2022

Dalle stime dell'esecutivo comunitario spiccano i dati di inflazione. Secondo la Commissione europea, i prezzi al consumo aumenteranno in media nel 2022 nella zona euro del 3,5% rispetto al 2,6% dell'anno scorso. Dovrebbero scendere all'1,7% nel 2023. Le stime rispecchiano le previsioni della Banca centrale europea. Per ora, la presidente Christine Lagarde raffredda le attese per una stretta monetaria a breve, ma altri banchieri centrali appaiono di avviso contrario.



Sul fronte della crescita economica, i dati di Bruxelles prevedono una espansione dell'economia quest'anno, sempre nella zona euro, del 4,0% (rispetto al 4,3% stimato in autunno), e del 2,7% nel 2023 (rispetto al 2,4% previsto in precedenza). «L’attività economica è destinata a riprendere slancio – spiega la Commissione europea –. Guardando oltre le turbolenze a breve termine, i fondamentali alla base di questa fase espansiva continuano ad essere forti».



Le previsioni per l’Italia

Il caso italiano non è dissimile dalla media della zona euro. La crescita dovrebbe essere del 4,1% nel 2022 e del 2,3% nel 2023. «La pressione salariale – spiega Bruxelles - è destinata ad aumentare solo gradualmente, dato che la maggior parte dei contratti di lavoro nel settore manifatturiero sono stati recentemente rinnovati e la debolezza del mercato del lavoro continua a persistere. L’inflazione è destinata a salire al 3,8% quest’anno, prima di scendere all’1,6% nel 2023».