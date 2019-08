Commissario Ue, il sostegno di Tusk a Giuseppe Conte Il presidente del Consiglio dimissionario Giuseppe Conte si sta preparando per partecipare al G7 di Biarritz di domani, ultimo impegno internazionale dell'esecutivo giallo-verde ormai in carica solo per gli affari correnti. Ma c'è chi vedrebbe bene una prosecuzione dell'impegno di Conte anche in Europa come commissario nonostante le smentite dell'interessato di Gerardo Pelosi

2' di lettura

Chiuso in conclave con il suo consigliere diplomatico Pietro Benassi, il presidente del Consiglio dimissionario Giuseppe Conte si sta preparando per partecipare al G7 di Biarritz di sabato, ultimo impegno internazionale dell'esecutivo giallo-verde ormai in carica solo per gli affari correnti. Ma c'è chi vedrebbe bene una prosecuzione dell'impegno di Conte anche in Europa come commissario nonostante le smentite dell'interessato e le indicazioni contrarie a un passaggio diretto da Palazzo Chigi al Berlaymont di Bruxelles.



PER APPROFONDIRE / Commissario europeo e G7, gli impegni internazionali che non aspettano la crisi

Il sostegno di Tusk a Conte

Un sostegno alla candidatura di Conte nel ruolo di commissario è venuto comunque giovedì dal presidente uscente del Consiglio europeo, il polacco Donald Tusk che ha detto di avere «molto apprezzato» l’operato di Conte, non solo per il suo contributo al Consiglio, ma anche per le sue iniziative internazionali, e per il modo in cui ha lavorato da premier in una situazione difficile come quella italiana. Più in particolare, a Tusk non sarebbe sfuggito il lavoro svolto da Conte nel dossier Brexit e in quello per risolvere la crisi greca. Un’investitura autorevole quella di Tusk che deve però fare i conti con i tempi e i modi della designazione del commissario italiano ormai sempre più nell’orbita di competenza del nuovo esecutivo italiano.



LEGGI ANCHE / Ue, Boccia: l'Italia non rinunci a commissario di rango in cambio di qualche decimale di flessibilità

Lo slittamento del termine del 26 agosto

Quasi certamente il termine del 26 agosto fissato dalla presidente designata, Ursula von der Leyen per avere il nome del commissario italiano non verrà rispettato per il permanere della crisi. Una designazione (meno che mai un'autodesignazione) da parte di un Conte dimissionario non verrebbe vista bene dal Parlamento europeo e neppure dalla stessa von der Leyen. Quest'ultima vorrebbe infatti che nel collegio della sua Commissione, per i prossimi cinque anni, sieda un rappresentante italiano che abbia un buon livello di interlocuzione con il nuovo Governo italiano. Diverso è il discorso se si andrà a votare ad ottobre e occorrerà comunque fare un nome prima delle audizioni del Parlamento europeo per fare in modo che la nuova Commissione entri in vigore dal primo novembre.