Ue, l’impronta francese di Macron sulla nuova Commissione

L’obiettivo è di promuovere la ricerca in campo militare per ottenere ricadute positive anche in campo civile, come avviene regolarmente negli Stati Uniti. A questa specifica posta finanziaria, secondo il progetto di bilancio, se ne aggiungeranno altre a capo del portafoglio seguito dalla signora Goulard: 16 miliardi per lo spazio (rispetto agli 11,1 miliardi del bilancio 2014-2020), altri 9,2 miliardi di euro per il digitale, e ancora 4 miliardi di euro per il sostegno alle piccole e medie imprese.

Come non vedere nel nuovo portafoglio il tentativo di iniettare nella politica europea una dose di dirigismo alla francese? In alcuni paesi quest’ultima espressione fa alzare le sopracciglia, provoca sospetti, mette ansia. Eppure, la politica industriale francese, segnata dalla mano pubblica e da un approccio centralizzato, ha permesso in anni recenti la creazione di alcune notevoli invenzioni: il Minitel, il TGV, il Concorde o la carte à puce (in italiano smartcard).

Analizza Eric Maurice, direttore dell’ufficio bruxellese della Fondation Schuman: «A Washington, la politica industriale si fa anche attraverso la spesa del Pentagono in ricerca e sviluppo. A Pechino, il governo guida un paese comunista-capitalista dove lo Stato è sempre dominante. Mentre l’Europa tenta di contrastare la concorrenza di Stati Uniti e di Cina, il modello francese può essere fonte di ispirazione. La pianificazione diventa un modo per contrastare la frammentazione».